logo

BTC/USD

35372.58

ETH/USD

1836.24

LTC/USD

70.18

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Арестович опубликовал свою предвыборную программу: готов не отвоевывать оккупированные территории
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович опубликовал свою предвыборную программу: готов не отвоевывать оккупированные территории

Алексей Арестович предложил предвыборную программу из 14 пунктов, в том числе речь идет о способе завершить войну.

сегодня, 12:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что примет участие в следующих президентских выборах в Украине. Впоследствии Арестович опубликовал свою предвыборную программу из 14 пунктов, одним из которых является идея окончания войны в Украине.

Арестович опубликовал свою предвыборную программу: готов не отвоевывать оккупированные территории

Популярный блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Популярный военный обозреватель и блогер Алексей Арестович подтвердил, что готов участвовать в предстоящих выборах президента Украины, которые должны состояться в 2024 году. Однако пока в Украине действует военное положение, голосование не состоится, но окончательное решение относительно выборов еще не принято.


Вместе с заявлением о готовности принимать участие в выборах президента Арестович опубликовал свою предвыборную программу из 14 пунктов. Среди этих пунктов Арестович также предложил способ завершения войны в Украине.

"Предложение коллективному Западу – мы готовы к варианту Киссинджера – требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории", — заявил Арестович, однако добавил, что Украина в таком случае пыталась бы вернуть оккупированные территории "лишь политическим путем" .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник ОП Арестович считает, что он был вторым по популярности в Украине после Владимира Зеленского в первые дни полномасштабного вторжения. Кроме того, военный обозреватель отметил, что в то время на него молилась вся страна.

Также "Комментарии" писали, что СМИ выяснили, кто был украинским информатором для скандальной статьи TIME, который сказал, что Украина не выиграет, но такие слова нельзя говорить Владимиру Зеленскому.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/arestovych/status/1719652801905598854
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!