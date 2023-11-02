Арестович опубликовал свою предвыборную программу: готов не отвоевывать оккупированные территории

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что примет участие в следующих президентских выборах в Украине. Впоследствии Арестович опубликовал свою предвыборную программу из 14 пунктов, одним из которых является идея окончания войны в Украине.



Популярный блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Популярный военный обозреватель и блогер Алексей Арестович подтвердил, что готов участвовать в предстоящих выборах президента Украины, которые должны состояться в 2024 году. Однако пока в Украине действует военное положение, голосование не состоится, но окончательное решение относительно выборов еще не принято.

Вместе с заявлением о готовности принимать участие в выборах президента Арестович опубликовал свою предвыборную программу из 14 пунктов. Среди этих пунктов Арестович также предложил способ завершения войны в Украине.

"Предложение коллективному Западу – мы готовы к варианту Киссинджера – требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории", — заявил Арестович, однако добавил, что Украина в таком случае пыталась бы вернуть оккупированные территории "лишь политическим путем" .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник ОП Арестович считает, что он был вторым по популярности в Украине после Владимира Зеленского в первые дни полномасштабного вторжения. Кроме того, военный обозреватель отметил, что в то время на него молилась вся страна.

Также "Комментарии" писали, что СМИ выяснили, кто был украинским информатором для скандальной статьи TIME, который сказал, что Украина не выиграет, но такие слова нельзя говорить Владимиру Зеленскому.