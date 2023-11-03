Данилов рассказал, какие органы уже занялись Арестовичем

Работники СБУ занимается расследованием деятельности бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Лига.НЕТ" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Арестович. Фото - из открытых источников

Секретарь СНБО подчеркнул, спецслужбы активно работают, но при этом, уточнил Данилов, людям нужно запастись терпением, не стоит ждать слишком быстрого результата.

"Я бы был гораздо осторожнее со словосочетанием "СБУ ничего не делает". Служба безопасности занимается. Другое дело, что все хотят очень быстрого результата, чтобы это было уже сегодня", — высказался Данилов.

Отвечая на вопрос, понимает ли Данилов, что Арестовича "фактически создала и легитимизировала" именно команда президента, он ответил, что он лично отвечает за совсем другое направление, никак не относится к Офису президента и довольно часто не понимает, откуда именно берутся советники главы государства, главы его офиса, которые позволяют себе дольно громкие заявления.

Отметим, несмотря на то, что Алексей Арестович уже не является советником главы Офиса президента, он продолжает оставаться в Украине знаковой фигурой, его мнения цитируют СМИ, он сам довольно часто продуцирует громкие заявления и прогнозы.

Так буквально вчера экс-советник главы ОП отметился громким заявлением о необходимости мириться с Россией, поскольку стороны на данный момент достигли потолка своих военных возможностей, что проявилось в стабилизации фронта и переходу к позиционной войне.

Читайте также на портале "Комментарии" — бить по шапке надо: Арестович эмоционально высказался о языковом вопросе в Украине.



