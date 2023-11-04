Границу с Польшей могут заблокировать: почему возникла угроза и как это ударит по Украине

Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта на границе с Украиной, требуя отмены льгот для работы в ЕС украинских перевозчиков. Между тем, в Еврокомиссии акцентируют, что соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС будет действовать до июля 2024 года. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Польские перевозчики могут заблокировать границу

Польша неспособна конкурировать с украинским бизнесом

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко поделился таким комментарием:

Теперь блокированием грозят перевозчики. Это свидетельствует о том, что Польша неспособна конкурировать с украинским бизнесом. И это для нас сигнал на будущее в рамках евроинтеграции". "Ситуация непростая. В очередной раз появляются проблемы в наших отношениях с Польшей. Ранее были польские фермеры, которые выступали против поставок на их рынок украинских продуктов питания, в первую очередь, зерновых, масляных, мясных. И власть их поддержала

Польское руководство, отмечает эксперт, не может действовать жестко. Ведь те политические силы, которые были оппозицией, в результате октябрьских выборов победили. Но при этом и провластная партия "Право и справедливость" (PiS), имеет солидный вес, а также именно их представитель является президентом.

"Да, это внутренние проблемы Польши. Но они, к сожалению, отображаются и на Украине", – констатирует Леонид Козаченко.

По его словам, если заработает морской коридор, и мы в полном объеме восстановим поставки своей продукции черноморскими логистическими путями, вопрос сухопутных перевозок станет менее актуальным. Ведь большинство украинской продукции, которую сейчас перевозят через Польшу, идут за ее пределы.

"Безусловно, следует искать пути решения и на суше. Очереди сейчас огромные, причем не только на украино-польской границе, – подчеркивает эксперт. – Будем надеяться, и на политическом уровне, и на военном всё сложится для нас так, что мы сможем спокойно экспортировать свою продукцию куда угодно и в каких угодно объемах".

Нельзя допустить блокирование границы

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк напоминает, что через украинско-польскую границу идет очень много фур. С гуманитарными и прочими важными грузами – в Украину. Отсюда – с нашим экспортом.

"Я понимаю в определенной мере поляков, которые могут испытывать определенный экономический дискомфорт. Но и они должны понимать то, что на фоне войны нормальное функционирование границы – это еще и форма выживания украинцев. В том числе военных, которые сражаются сейчас не только за свою страну, но и за Европу в целом, за весь демократический мир", – подчеркивает Анна Крысюк.

Она надеется, что власти Украины и Польши, перевозчики найдут некое компромиссное решение.

"Нельзя допустить блокирование границы, – акцентирует эксперт. – Это ударит не только по экономике Украины, но и может повлиять на ход войны, которая в итоге может переместиться к польским границам. Странно, если в Польше некоторые этого не понимают… Европа чувствует последствия войны в Украине. Миграция, всё, что с ней связано. Но никто из европейцев не чувствует то, что чувствуем мы, живущие в войне. Уверена, что не должно быть спекуляций на теме границы. Особенно на фоне войны, в которой, подчеркиваю, Украина защищает не только себя".

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