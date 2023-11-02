Что будет происходить на польской границе: в ГПСУ ответили, где проезд может быть заблокирован

Как передает портал "Комментарии", украинские пограничники предупреждают, что завтра возможно осложнение движения для грузовиков на границе с Польшей из-за протестов польских перевозчиков.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

В ГПСУ объяснили, что акция протеста может начаться с пятницы 3 ноября. Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Гребенное".

Усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

Как сообщалось, польские протестующие заявляют о готовности держать блокаду до двух месяцев.

Список требований протестующих немалый. Часть из них носят технический характер, однако другая часть касается принципиальных, основополагающих для Украины вещей.

Ключевое требование – возврат системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз пошел на беспрецедентные шаги по поддержке украинской экономики и на год отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024 года.

Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему.

Еще одно требование – усиление правил перевозок по ЕКМТ, сертификату Европейской конференции министров транспорта.

Киев планирует обсуждать этот вопрос не только с властями Польши, но и с Еврокомиссией.

Также издание "Комментарии" сообщало – Польша грозится перекрыть границы с Украиной: появилась реакция ЕС.



