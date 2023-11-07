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В британской разведке рассказали, что может вынудить РФ подвинуть флот еще дальше от линии фронта

В британской разведке считают, что удар по кораблю в Керчи может вынудить Россию подвинуть флот еще дальше

сегодня, 11:35
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Кравцев Сергей
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Самый дальний удар, нанесенный украинскими войсками во временно оккупированном Крыму, в результате которого получил повреждения корабль "Аскольд", может заставить Кремль передислоцировать свой флот дальше от линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке рассказали, что может вынудить РФ подвинуть флот еще дальше от линии фронта

Черноморский флот РФ. Фото: (Getty Images)

Британские эксперты отмечают, что, ссылаясь на те сообщения, которые появились в украинских и российских источниках можно констатировать, что новопостроенный корвет ВМФ России был поврежден в результате удара во время стоянки на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в аннексированном Крыму. При этом точно установить, какого характера повреждения пока что весьма проблематично.  


Аналитики обращают внимание, что особенность этого удар украинских войск в том, что инцидент произошел дальше на восток в Крыму, то есть, максимально далеко, как ранее уже били ВСУ.                                         

Британские разведчики допускают, что новые удары могут вынудить россиян еще дальше отбросить свои корабли подальше от линии фронта. В особенности это касается новых кораблей, которые строятся или который вот-вот должны усилить Черноморский флот РФ. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВСУ назвали последствия удара по российскому ракетоносителю в Керчи.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны подтвердили, что спутниковые снимки показывают, что удар украинской армии повредил корвет проекта 22800 "Каракурт" на верфи, хотя степень повреждений корабля пока не ясна.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1721788049187643880
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