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Кравцев Сергей
Один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ — носитель крылатых ракет "Калибр", который был поврежден на судостроительном заводе "Залив" в Керчи накануне, не сможет выходить на боевое дежурство в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
В ВСУ назвали последствия удара по российскому ракетоносителю в Керчи
В ВСУ подчеркнули, удар по Керченскому судостроительному заводу был мощный, удачный и абсолютно законный, поскольку это мощности, которые обеспечивают боеспособность врага.
По словам Гуменюк, сейчас в Черном море не зафиксировано ни одного вражеского ракетоносителя, который находился бы на боевом дежурстве, поскольку на море мощный шторм.
Отметим, 4 ноября во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Впоследствии появилась информация о задымлении в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. "Дымило" и у Крымского моста.
Впоследствии командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил успешное попадание в российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" возле оккупированной Керчи.
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