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В ВСУ назвали последствия удара по российскому ракетоносителю в Керчи

Предварительно, повреждения ракетоносителя достаточно существенные

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ — носитель крылатых ракет "Калибр", который был поврежден на судостроительном заводе "Залив" в Керчи накануне, не сможет выходить на боевое дежурство в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В ВСУ назвали последствия удара по российскому ракетоносителю в Керчи

В ВСУ назвали последствия удара по российскому ракетоносителю в Керчи

В ВСУ подчеркнули, удар по Керченскому судостроительному заводу был мощный, удачный и абсолютно законный, поскольку это мощности, которые обеспечивают боеспособность врага.


"Насколько поврежден современный ракетоноситель, мы пока не имеем полноценной информации. Но предварительно по тем снимкам, которые мы видели, повреждения довольно существенные. Это означает, что в ближайшее время этот ракетоноситель не будет приобщаться к несению службы однозначно", — сказала она.

По словам Гуменюк, сейчас в Черном море не зафиксировано ни одного вражеского ракетоносителя, который находился бы на боевом дежурстве, поскольку на море мощный шторм.

"Но помним, что враг может применять рэкетоносители даже из бухты, где они укрываются от шторма", – заметила она.

Отметим, 4 ноября во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Впоследствии появилась информация о задымлении в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. "Дымило" и у Крымского моста.

Впоследствии командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил успешное попадание в российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" возле оккупированной Керчи.

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