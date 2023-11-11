Оккупанты выпустили баллистику по Киеву: подробности от ВСУ

Мощные взрывы в Киеве были связаны с работой средств ПВО. Российские захватчики выпустили в сторону украинской столицы баллистику. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Предварительная информация, это все же была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока еще нет информации от местной администрации и полиции, где именно, возможно, есть какие-то обломки или какие-то повреждения. Ожидаем информацию, но была работа ПВО. Отработала ПВО Киева по баллистике", — отметил эксперт.

Игнат добавил, что информацию о количестве целей и их типе предоставит Воздушное командование "Центр".

Спикер также пояснил, что в Киеве воздушная тревога была объявлена после взрывов, поскольку противник применил баллистику.

"Баллистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты. К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", "Кинжал", — объяснил Игнат.

Юрий Игнат допустил, что враг мог запустить баллистику с приграничных территорий — вблизи Киевской, Черниговской или Сумской областей.

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