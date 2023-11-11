В ВСУ рассказали, чем удалось сбить баллистическую ракету в районе Киева

Россияне прервали паузу в ракетных обстрелах столицы Украины баллистическими ракетами. 52 дня ранее оккупанты воздерживались от подобных ударов. Одну из них сбили сегодня утром украинские защитники в районе Киева. Вражескую цель уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Командующий рассказал, что сейчас выясняют тип ракеты, которую россияне выпустили в сторону украинской столицы. Это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.

"А сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК Patriot за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", — отметил Олещук.

Отметим, сегодня с утра в Киеве задались мощные взрывы. Позже власти сообщили, что они были связаны с работой средств ПВО. Российские захватчики выпустили в сторону украинской столицы баллистику. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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