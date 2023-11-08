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В единстве появились трещины: на Западе снова обсуждают разногласия Зеленского и Залужного

Аналитики обратили внимание на публичный спор президента и главкома

сегодня, 17:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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После нескольких месяцев напряженного контрнаступления украинских войск напряженность среди высшего руководства Украины неожиданно вылилась в публичное пространство. Это заставило президента Владимира Зеленского сделать несколько заявлений во избежание обострения споров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

В единстве появились трещины: на Западе снова обсуждают разногласия Зеленского и Залужного

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото из открытых источников

"Каждый сейчас должен сосредоточить свои усилия на защите страны. Соберитесь и не утопайте во внутренних распрях или других проблемах... Сейчас такая же ситуация, как и раньше. Не будет победы — не будет страны", — высказался Зеленский в одном из видеообращений.


Издание отмечает, что заявление Зеленского прозвучало на фоне его публичного спора с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным относительно того, зашла ли война в "тупик". Зеленский отверг эти замечания, заявив, что не считает, что "это тупик". Один из помощников президента (вероятно Игорь Жовква — ред.) заявил, что комментарии Залужного для СМИ "облегчают работу" России.

"После 20 месяцев войны в ранее непоколебимом национальном единстве Украины начинают появляться общественные трещины. Вопрос тупиковой ситуации является особенно чувствительным, потому что украинские чиновники опасаются, что это заставит их к переговорам с Россией и территориальным уступкам. Подавляющее большинство украинцев выступают против этого", — пишет издание.

WP отмечает, что отсутствие хороших новостей подрывает моральный дух украинцев на фоне опасений, что Россия вскоре возобновит свои атаки на энергетическую инфраструктуру. Давление идет не только с поля боя, но и от партнеров. В Вашингтоне появились разногласия среди законодателей относительно дополнительной помощи Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — увольнение/не увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также продуцируемые иностранными медиа слухи о якобы расколе между политическим и военным руководством Украины – что происходит и почему? О чем говорят эти заявления и публикации? Что важно понимать украинцам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/11/08/ukraine-zelensky-zaluzhny-russia-war/
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