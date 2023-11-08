В единстве появились трещины: на Западе снова обсуждают разногласия Зеленского и Залужного

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Кравцев Сергей
После нескольких месяцев напряженного контрнаступления украинских войск напряженность среди высшего руководства Украины неожиданно вылилась в публичное пространство. Это заставило президента Владимира Зеленского сделать несколько заявлений во избежание обострения споров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Издание отмечает, что заявление Зеленского прозвучало на фоне его публичного спора с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным относительно того, зашла ли война в "тупик". Зеленский отверг эти замечания, заявив, что не считает, что "это тупик". Один из помощников президента (вероятно Игорь Жовква — ред.) заявил, что комментарии Залужного для СМИ "облегчают работу" России.
WP отмечает, что отсутствие хороших новостей подрывает моральный дух украинцев на фоне опасений, что Россия вскоре возобновит свои атаки на энергетическую инфраструктуру. Давление идет не только с поля боя, но и от партнеров. В Вашингтоне появились разногласия среди законодателей относительно дополнительной помощи Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — увольнение/не увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также продуцируемые иностранными медиа слухи о якобы расколе между политическим и военным руководством Украины – что происходит и почему? О чем говорят эти заявления и публикации? Что важно понимать украинцам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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