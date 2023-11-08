«Увольнение» Залужного и раскол во власти: что стоит за вбросами и статьями в западных СМИ

Увольнение/не увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также продуцируемые иностранными медиа слухи о якобы расколе между политическим и военным руководством Украины – что происходит и почему? О чем говорят эти заявления и публикации? Что важно понимать украинцам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Идет определенная раскачка темы

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ акцентирует, что прослеживаются попытки определенных политических сил использовать информационный повод (а любая новость, связанная с главкомом, имеет широкий медийный потенциал), чтобы перейти от латентной формы политической борьбы (которая во время войны протекает в скрытых формах) – в открытую.

Сейчас будет разгоняться масса различных фейков, предупреждает эксперт. Мы уже видим, как к этому подключилась Россия, разгоняя смонтированное с помощью технологии дипфейка "обращение" Залужного к украинцам с призывами к госперевороту.

Резюмируя: некоторые политсилы Украины решили устроить "прогрев" политической системы, надеясь на выборы, которые рано или поздно у нас состоятся ". "Всё нацелено на то, чтобы посеять раскол в украинском обществе, политикуме. Следует ожидать еще массы ИПСО. И, к сожалению, некоторые оппозиционные политические силы своими непродуманными заявлениями или целенаправленными вбросами подогревают ситуацию. Трезвые головы, впрочем, есть и среди оппозиции, – акцентирует Алексей Кущ. – И они приводят в чувство своих политических партнеров, которые в итоге убирают свои же посты

Помощники Зеленского оказали президенту медвежью услугу

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким комментарием:

"Публикации в зарубежных изданиях о трении между политическим и военным руководством Украины спровоцированы действиями самого окружения Зеленского. Ведь до этого речь шла лишь об определенной ревности по отношению к генералу Залужному. Но на Банковой не понимали элементарного – популярность Залужного проектировалась в пользу Зеленского, а не за счет Зеленского".

Владимир Цыбулько подчеркивает, что Зеленский сохраняет свою популярность именно благодаря популярности Залужного, а не наоборот.

"И здесь помощники Зеленского оказали президенту медвежью услугу", – констатирует политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие "за" и "против" выборов во время войны: к чему готовиться украинцам.



