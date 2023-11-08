Залужный и госпереворот: подробности резонансного "обращения" головкома к украинцам

Российские пропагандисты принялись распространять сетью дипфейки видеообращения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которых он якобы призывает к "перевороту". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины у себя в Telegram.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в фейковых роликах, которые оперативно смастерили россияне, Валерий Залужный якобы призывает украинцев выступить против президента Зеленского и начать выходить на улицы в своих городах для того, чтобы защитить свою страну против "предателей у власти". Также Залужный якобы обращается к военным – перестать подчиняться "преступным приказам" командиров, опустить оружие и немедленно выдвинуться в Киев.

В ЦПД подчеркивают, что эти ролики не имеют ничего общего с реальностью. Россияне в очередной раз использовали технологии дипфейка и оперативно разбросали видео в Тик Ток, X и Telegram. По их данным, автором выступил телеграмм-канал "Радио Труха".

"Главнокомандующий ВСУ не выступал с обращением и не призывал к военному перевороту. Распространяя подобные фейки, рашисты стремятся посеять панические настроения среди населения и заверить в расколе между властью и военными", — говорится в сообщении.

Отметим, вчера историю с Залужным начали активно распространять еще в Украине. Так нардеп Владимир Арьев сообщили, что министр обороны Рустем Умеров внес представление на увольнение Валерия Залужного с должности головкома ВСУ. Правда спустя буквально час нардеп опроверг собственное заявление о возможной отставке Залужного. Но информация уже активно начала распространяться сетью и вполне возможно стала причиной такой манипуляции российских пропагандистов.

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