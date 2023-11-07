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Умеров внес представление на увольнение Залужного, - нардеп

В СМИ давно стала просачиваться информация о противоречиях между Зеленским и Залужным

сегодня, 16:49 comments1711
Автор:
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Константин Куликов
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Министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление в Ставку об увольнении с занимаемой должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом, как сообщают "Комментарии", на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат Владимир Арьев.

Умеров внес представление на увольнение Залужного, - нардеп

Залужный

По словам нардепа, информацию он получил "из надежного источника".


"Только что я получил информацию из надежного источника о том, что министр обороны внес представление в Ставку Верховного Главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Я не могу утверждать, что отставка состоится. Возможно, это лишь элемент давления и шантажа. Надеюсь, увольнения не произойдет ", — написал в соцсети нардеп. — Буду очень рад, если будут официальные опровержения этого представления и все усилия всех ответственных лиц будут направлены сугубо на борьбу против российских оккупантов!"

Напомним, что ряд СМИ утверждали о существовании разногласий между командой президента и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным по тактическим и стратегическим вопросам. В частности, якобы Залужный отрицал необходимость обороны Бахмута, а Офис президента настаивал на этом из-за медийной составляющей обороны.

В резонансном материале в Time неназванный представитель Офиса президента обвинил ряд командиров в нежелании выполнять приказы Офиса и идти в наступление. В свою очередь оппоненты команды Зеленского усмотрели в этом сообщении подтверждение слухов о том, что представители Офиса отдают приказы военным, игнорируя позицию Залужного.

Подозрения относительно возможных противоречий между Залужным и Зеленским усилились после сообщения о недавнем увольнении руководителя ССО. Как стало известно, о своем увольнении он узнал из СМИ, оно не было согласовано с Залужным.

Тем временем, украинский ветеран с протезом рассказал, что его бесит.

Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией.

А Россия планирует к своей "оси зла" приобщить еще одну страну.



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Обсуждения

Євген

сегодня, 17:39

"Міністр оборони України Рустем Умєров вніс представлення до Ставки на звільнення з займаної посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія залужного." А чому прізвище головнокомандуючого з маленької літери? Це неповага чи натік на щось?


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