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Раскол между Зеленским и Залужным: в ОП отреагировали на статью NYT

Подоляк подчеркнул, что он сейчас видит в социальных сетях "определенное соревнование"

сегодня, 21:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представители Офиса президента Украины опровергают обнародованную в публикации NYT информацию о якобы существовании раскола между главой государства Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Как утверждает  в эфире телемарафона советник главы ОП Михаил Подоляк, такого раскола не существует.

Раскол между Зеленским и Залужным: в ОП отреагировали на статью NYT

Зеленский и Залужный (фото из открытых источников)

"У нас есть верховный главнокомандующий – он не может раскалывать, потому что верховный главнокомандующий наоборот – все собирает. И у нас сегодня есть абсолютная синхронизация позиций верховного главнокомандующего и военной вертикали, потому что верховный главнокомандующий выстраивает свое понимание тактики и стратегии на данных разведки, данных Генерального штаба и всех других дополнительных материалов", – сказал советник главы Офиса президента.


Михаил Подоляк сообщил, что президент принимает политические решения, основываясь на той информации, которую он получает в рамках военного кабинета, Ставки или селекторов. Он отмечает, что никакого раскола между верхушкой власти и Вооруженных сил в настоящее время нет.

Вместе с тем он добавляет, что именно сейчас наблюдает в соцсетях "определенное соревнование", которое не приносит пользы Украине.

"Они хотят дополнительно деморализовать и так тяжелый морально-эмоциональный фон, в котором мы находимся 620 дней войны. Далее – они хотят показать нашим партнерам, что у нас нет единства. Третье, главное – они хотят вести переговоры с Россией, показав, что мы настолько слабы, что готовы сегодня вести переговоры на условиях РФ", – заключил Михаил Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что В ОП отреагировали на статью Time о "взбешенном" Зеленском.



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