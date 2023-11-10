Залужный рассказал, сколько оккупантов уничтожили под Авдеевкой

Около десяти тысяч человек потерял враг за месяц штурмов Авдеевки. Об этом, как сообщают "Комментарии", написал в своем телеграмм-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Оккупант пытается окружить Авдеевку

Кроме этого, по данным главнокомандующего ВСУ, украинские защитники уничтожили сто вражеских танков.

"Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц упорных боев, выдержки и мужества наших защитников, которые продолжают героически держать оборону. За это время наши воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около 50 артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25. Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек", – написал Залужный.

– Благодарю бригады, наши подразделения. Пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам. Каждому защитнику, каждой защитнице, защищающей Авдеевку, — обратился к воинам Валерий Залужный.

Напомним, в 2014-2019 годах Украиной в районе Авдеевки были созданы глубоко эшелонированные защитные позиции. Опираясь на них, ВСУ в течение 2022-2023 годов успешно отражала многочисленные штурмы оккупантов, в частности "1 и 2 армейских корпусов" армии РФ, сформированных из жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Месяц назад противник перешел к массированным атакам украинского укрепрайона. Среди целей наступления, которые озвучивают оккупанты — отодвинуть фронт от Донецка и окружить украинских защитников, создав "второй Мариуполь". С этой целью оккупанты атакуют украинские фланги, пытаясь создать так называемый "котел окружения".

Между тем, не только Авдеевка: на фронте может появиться еще одна горячая точка.

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