ЕС не сможет выполнить ключевое обещание Украине для продолжения войны: СМИ узнали детали

Европейский Союз проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине 1 миллион выстрелов артиллерийских боеприпасов. Это усложняет способность Киева успевать за собственным производством России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ЕС, скорее всего, не достигнет цели, намеченной на март 2024 года.

В соответствии с планами, составленными ранее в этом году, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода, сначала за счет использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.

Однако, уже прошло более половины озвученного времени, а поставить удалось лишь 30% от плана. И судя по объему подписанных на сегодняшний день контрактов, ЕС рискует не достичь своей цели, отмечает Bloomberg.

Представитель EAS отказался комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

Источники издания отмечают, что некоторые государства-члены неохотно раскрывают подробности поставок, и ЕС может попросить их предоставить больше информации о запланированных поставках, чтобы иметь полную картину. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны стран Евросоюза на следующей неделе.

Снабжение Украины боеприпасами становится еще более актуальным в связи с тем, что Россия смогла нарастить собственное производство. По словам источников Bloomberg, некоторые государства-члены во время встреч на этой неделе отметили, что поставки, предоставленные Москве Северной Кореей, еще раз подчеркивают необходимость повышения эффективности ЕС.

Ранее в этом месяце в Южной Корее заявили, что Пхеньян отправил в Россию более 1 миллиона снарядов.

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