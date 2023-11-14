Что станет ключевым во встрече Байдена и Си: о чем попытаются договориться

Президент США Джо Байден и глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время личной встречи 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подымут вопросы возобновления военного сотрудничества, а также управления конкуренцией. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Есть ли вероятность, что Байден затронет в беседе с Си и вопрос российско-украинской войны, убедив китайского лидера, если не совсем отказаться от поддержки путинского режима, то хотя бы значительно снизить эту самую поддержку? Чего ждать (и ждать ли) Украине от этой встречи? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Это будет встреча, последствия которой проявятся не быстро, но – обязательно

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"По моему мнению, важен уже сам факт встречи Си Цзиньпина и Джозефа Байдена. Ведь это встреча лидеров двух лагерей. Демократического, который представляют США. И лагеря, выступающего за авторитарное развитие. Тут во главе – Китай. Переговоры, консультации, обсуждения – всегда лучше, чем противостояние".

Евгений Магда признался, что не ожидает существенного прорыва от грядущих американо-китайских переговоров.

"Но важно даже просто обсудить массу острых тем. Включая войну в Украине, роль России в этой войне, пути восстановления разнообразным политических контактов между США и КНР. В том числе – военного диалога, на чем уже делаются акценты. Такой диалог рассматривается как залог эффективного сотрудничества", – поясняет эксперт.

Он считает, что это будет встреча, последствия которой проявятся не быстро, но – обязательно. И это будет иметь достаточно мощное влияние на ситуацию в мире.

которые не могут быть выгодны Украине", – прогнозирует эксперт. "Скорее всего, увидим очередные попытки остановить российско-украинскую войну путем переговоров

Украинская тема точно не станет определяющей

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала обращает внимание, что встреча Байдена и Си активно обсуждается уже более недели, когда еще даже не было официально подтверждено, что она состоится.

"На прошлой неделе в США приезжал министр иностранных дел КНР – Ван И. Он общался со своим коллегой Блинкеном. И речь явно шла о повестке дня грядущей встречи американского и китайского лидеров. Потому что встреча ради встречи не выгодна ни Пекину, ни Вашингтону. А потому заранее обсудили вопросы, которые обговорят Байден и Си Цзиньпин. И нашли некие точки соприкосновения", – считает эксперт.

Прежде всего, продолжает он, речь о том (и из Штатов уже шли такие сигналы), чтоб Китай присоединился к США, совместно отвечая на глобальные вызовы, стоящие перед миром. В том числе по ядерной угрозе.

И заявлениями о перемещении ядерного оружия в Беларусь, и своим выходом из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) а также договора о не проведении ядерных испытаний. А "ядерные" вопросы – крайне чувствительны как для США, так и для КНР. Скорее всего, будут поднимать эту тему. И, конечно, как уже анонсировали Штаты (несмотря на то, что Китай в их доктрине обозначен как одна из главных угроз нацбезопасности), постараются обозначить, что две эти державы могут быть конкурентами, но не хотят быть врагами", – предполагает Виталий Бала. "Россия уже в этом плане совершила немало деструктивных действий

Стороны попытаются, по его мнению, договориться о разделе ответственности за те или иные процессы, включая войну в Украине и на Ближнем Востоке.

"Для Китая традиционно важно решить вопрос по Тайваню. И тут у него с США – серьезный камень преткновения", – акцентирует политолог.

В зависимости от того, как договорятся (и договорятся ли) по Тайваню, возможны подвижки в других вопросах, поясняет Виталий Бала.

"Нам важно понимать, – отмечает он, – что Украина не является центром мировой политики, как об этом в свое время пафосно заявляли в Офисе президента и МИД. Украинская тема, безусловно, будет присутствовать в переговорах Байдена и Си Цзиньпина. Но точно не станет определяющей. Прежде всего, лидеры США и КНР будут решать между собой глобальные вопросы. А если сумеют найти там консенсус, вероятны и некие подвижки в ракурсе завершения войны в Украине и на Ближнем Востоке".

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