Может ли встреча Байдена и Си Цзиньпина приблизить мир в Украине: чем закончатся переговоры

В Сан-Франциско 15 ноября на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) запланирована встреча президента США Джо Байдена и руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Накануне ее проводятся встречи между представителями США и КНР ниже рангом. Во время одной из них американская министр финансов Джанет Йеллен дала понять китайскому вице-премьеру Хэ Лифэну – правительство США имеет подтвержденные факты того, что ряд компаний КНР участвует в поставках оборудования для армии РФ в обход западных санкций. Есть ли вероятность, что Байден сумеет убедить Си, если не совсем отказаться от поддержки путинского режима, то хотя бы значительно снизить эту самую поддержку? С надеждой или опасениями относиться Украине к этой встречи? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

К встрече Байдена и Си нам надо относиться и без особых надежд, и без сильных опасений

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что проблемы, связанные с войной между Россией и Украиной, будут обсуждаться на встрече лидеров США и КНР. Но они не станут первоочередными.

ряд других проблем", – отмечает эксперт. "Главное внимание будет уделено темам, которые непосредственно касаются двусторонних отношений между США и КНР – Тайвань, противоречия в торговых и финансово-экономических отношениях. А есть еще и острый кризис на Ближнем Востоке

Он не ожидает от этой встречи каких-то прорывов – ни в глобальном измерении, ни в тех вопросах, которые касаются Украины.

Противоречия между США и КНР достаточно глубоки, в том числе есть принципиальные различия в оценке причин войны между Россией и Украиной и условий ее прекращения, поясняет Владимир Фесенко. Преодолеть эти противоречия за одну встречу невозможно, считает он. В лучшем случае, между двумя странами начнется переговорный рабочий диалог, прежде всего, по темам, которые касаются их двусторонних отношений.

"Байден, несомненно, будет говорить председателю Си о том, чтобы Китай не оказывал военной поддержки России, не помогал ей обходить западные санкции. На что лидер КНР, наверняка, ответит, что Китай – за установление мира в Украине и не продает оружие РФ, – прогнозирует политолог. – Что касается торговли с Россией, то китайский лидер подчеркнет, что это суверенное право Китая, а Россия – важный партнер для КНР. При этом, председатель Си осудит санкции США против китайских компаний, которые помогают РФ обходить западный санкционный режим. И вообще осудит санкционный режим. Проще говоря, в этом вопросе всё останется, как есть. Китай не будет продавать России оружие и боеприпасы (во всяком случае, официально и напрямую), продолжит выступать за мир в Украине в формате простого прекращения военных действий. И, естественно, не откажется от активной торговли с РФ".

По мнению Владимира Фесенко, американцев удовлетворит хотя бы то, что Китай не поддерживает войну России против Украины и воздерживается от прямой военной помощи РФ.

"К встрече Байдена и Си нам надо относиться и без особых надежд, и без сильных опасений, – считает эксперт. – Эта встреча не принесет нам мира, тем более справедливого. Дело в том, что Китай воспринимает войну в Украине через призму своего противостояния с США. И ему не выгодна победа Украины, так как в Пекине будут воспринимать это и как победу Штатов. Но Китаю не выгодно и чрезмерное затягивание войны, и ее эскалация. Это уже создало проблемы для международной торговли, и эти проблемы могут усугубиться еще и из-за войны на Ближнем Востоке".

В свою очередь, США не пойдут на мир в Украине на китайских условиях, уверен политолог. Любая серьезная уступка Китаю в геополитических вопросах будет рассматриваться тем как проявление слабости США. И в Вашингтоне это прекрасно понимают, акцентирует Владимир Фесенко. Байден не будет блокировать мирные инициативы Китая, но США будут их тщательно контролировать, предполагает он.

"Для нас позитивен сам факт этой встречи, продолжение конструктивного переговорного процесса между США и Китаем, – поясняет эксперт. – Против наших интересов – прямое военно-политическое противостояние между ними, которое было бы выгодно России и другим ярым противникам США (КНДР и Ирану)".

Встреча двух лидеров закончится тем, что стороны "договорятся договариваться"

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"Отношения между США и Китаем длительное время были напряженными. Они особенно усугубились в начале года, когда над США был замечен, а потом и сбит китайский воздушный шар-разведчик. Несколько раз стороны пытались договориться о встрече своих лидеров, но каждый раз безрезультатно. Поэтому анонсированная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпиня на полях саммита АТЭС уже сама по себе является позитивным шагом на пути к деэскалации напряженности. Теперь всё зависит от ее результатов".

Ожидания, что Байден сможет переломить позицию Си в отношении поддержки режима Путина, вряд оправданы, считает Анна Малкина. Более того, она не исключает, что речь об Украине может вообще не идти, так как центральными темами для обсуждения являются прежде всего экономические вопросы.

"Развязанная еще предыдущим президентом США Дональдом Трампом "тарифная война" больно ударила по экономике Китая, который не может выбраться из рецессии после пандемии коронавируса. Фон этой дискуссии неблагоприятный: это, прежде всего, "тайваньский вопрос", а также диаметральные позиции по конфликтам на Ближнем Востоке, российско-украинской войне и озабоченности касательно взаимоотношений между двумя Кореями, – поясняет политолог. – Крайне расходятся и мировоззренческие позиции двух стран. Китай претендует если не на геополитическое господство, то на формирование биполярного мира "Китай-США". Соединенные Штаты не заинтересованы в этом и проводят последовательную политику сдерживания Китая путем ограничения его инвестиционных возможностей и доступа к рынку капиталов. Поэтому найти точки соприкосновения будет крайне сложно".

Скорее всего, встреча двух лидеров закончится тем, что стороны "договорятся договариваться", прогнозирует эксперт. Хотя, отмечает она, остается слабая надежда, что Си Цзиньпин пообещает снизить поддержку очень зависимой от него России в обмен на экономические уступки США.

На эту встречу Украина смотрит скорее с надеждой, нежели с опасением

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко прогнозирует, что главным предметом разговора между Байденом и Си станет определение неких рамок конкуренции между США и КНР на ближайшее время.

"Никто из них не хочет прямого конфликта, – поясняет эксперт. – При этом, они конкурируют. И за ресурсы, и за технологии, и за геополитическое влияние. И хотят выработать систему определенных правил, координат, в которых будут двигаться. Нарисовать "красные линии", за которые обязуются не заступать".

Это некий промежуточный этап американо-китайских отношений, считает политолог. Но заинтересованность в нем имеют как Вашингтон, так и Пекин.

"В контексте гипотетических "красный линий" явно будет обговариваться вопрос поддержки Китаем – России. США уже подают четкие сигналы о недопустимости такой поддержки. При этом на некий вторичный импорт они, возможно, могут закрыть глаза. Но не на прямые поставки вооружений. Это точно будет обсуждаться. С обозначением китайских компаний, которые уже "засветились" в поставках подсанкционной продукции в РФ. Конечно, Китай может начать это делать через зарубежные компании. Через ту же Северную Корею. Но это тоже отслеживается. И явно выплывет наружу. Со всеми вытекающими", – отмечает Игорь Петренко.

Между тем, продолжает он, Китай заинтересован в американском и европейском рынках, в их инвестициях. И, скорее всего, прислушается к предупреждениям США.

"Однако Китай не заинтересован в разгромном проигрыше РФ с ее возможным неконтролируемым распадом. Но допустить менее фатальный для РФ вариант поражения в войне против Украины, быть может, КНР окажется не против, – размышляет эксперт. – В целом в последнее время наметились потепления отношений между Вашингтоном и Пекином. Уже прошли встречи некоторых членов правительств двух стран, делегаций. А потому можем рассчитывать, что и встреча Байдена с Си завершится приемлемо для каждой из сторон. И для Украины — в ракурсе сокращения китайской помощи стране-агрессору или, как минимум, усложнение логистики".

Так что, констатирует Игорь Петренко, на эту встречу Украина смотрит скорее с надеждой, нежели с опасением.

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