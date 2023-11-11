В чем встреча Байдена и Си Цзиньпина может стать решающей: какие темы будут подыматься

Президент США Джо Байден и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин могут провести встречу в Сан-Франциско 15 ноября на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Она произойдет на фоне сообщений, что КНР, Северная Корея и Россия усиливают сотрудничество, в том числе в военно-технической сфере. А также информации, что США и Китай проведут переговоры относительно контроля над ядерным оружием. Чего ожидать от встречи Байдена и Си? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Ожидать заключения неких быстрых договоренностей вряд ли стоит

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что данная встреча даст начало официальному формированию двухполярного мира.

"По состоянию на сегодня у США и КНР есть несколько точек противоречий. И вопросы торговли, и судоходства, и технологической конкуренции, которая перерастает в войну за технологии. И обеспечение глобального мира. Что не исключает локальных конфликтов, но – не доводя ситуацию до Третьей мировой войны. Не угрожая глобального продовольственным рынкам", – отмечает эксперт.

По его мнению, все эти моменты будут обсуждаться. Как и украинский вопрос. Что вполне логично, поскольку США имеют влияние на Украину, а Китай – на Россию, поясняет Игорь Тышкевич.

"Ожидать заключения неких быстрых договоренностей вряд ли стоит, – говорит он. – Но эта встреча способна снять ряд вопросов с повестки дня, существенно снизить внешнеполитической напряжение между Вашингтоном и Пекином. При этом, не став встречей, после которой окончательно сформируется новая мировая система".

На данном этапе чаши весов США и КНР – уравновешены

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

состоится, она станет промежуточным этапом на пути к достижению определенных договоренностей. Тех, которые могут быть в обозримом будущем реализованы путем подписания межправительственных или межведомственных соглашений между Китаем и США". "Если встреча, анонсирована сперва в ряде СМИ, а потом и пресс-службой Белого дома

Валерий Клочок предполагает, что речь, скорее всего, пойдет о коммуникации в военном плане (в том числе военно-техническом, обмене информацией) и торгово-экономическом. Если подобное произойдет, это укажет на то, что ближайшие 5-10 лет между данными глобальными игроками будут более-менее стабильные отношения, подчеркивает эксперт.

в Восточной Азии (активизация Северной Кореи), в Южно-Китайском море, фактор Тайваня, украинский вопрос, экономические проблемы. Всё это, думаю, будет обговариваться, а потом фиксироваться в ряде соглашений", – отмечает эксперт. "На данном этапе чаши весов США и КНР – уравновешены. И Пекин с Вашингтоном понимают важность удержать это равновесие. В том числе через призму решения общемировых проблем. На Ближнем Востоке (война между Израилем и ХАМАС ),

Он считает, что российско-украинская война точно будет затрагиваться во время всех этих обсуждений. Но не в качестве основного вопроса. Просто – одним из...

"Встреча лидеров США и КНР может стать решающей в глобальном смысле, – уверен Валерий Клочок. – В ракурсе прекращения войн, усиления мировой системы безопасности. Надеемся, что Китай серьезно повлияет на возможность России вести войну против Украины. Пусть не прямо – дипломатическим путем, но — торгово-экономическим. Уменьшая поставки в РФ товаров двойного назначения, сотрудничество в оборонной сфере и так далее".

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