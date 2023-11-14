logo

BTC/USD

36687.09

ETH/USD

2059.05

LTC/USD

72.32

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события У Байдена намекнули, что встреча с Си Цзиньпином поможет избежать большого конфликта
commentss НОВОСТИ Все новости

У Байдена намекнули, что встреча с Си Цзиньпином поможет избежать большого конфликта

В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин обсудят вопросы конкуренции и военного сотрудничества

сегодня, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин во время личной встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подымут вопросы возобновления военного сотрудничества, а также управления конкуренцией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает "Reuters".

У Байдена намекнули, что встреча с Си Цзиньпином поможет избежать большого конфликта

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В Белом доме не скрывают, что возлагают большие надежды на предстоящие переговоры, ведь важно проработать все механизмы относительно возобновления открытых линий связи, а также решить ряд проблемных вопросом по управлению конкуренцией. Важно сгладить все спорные и неприятные менты, которые могут спровоцировать большой конфликт.


При этом в Вашингтоне надеются, что встреча принесет конкретные результаты, первым из которых станет возобновление военных связей с КНР.

"Посмотрим, что произойдет в Сан-Франциско, и после встречи президент сможет отчитаться, действительно ли мы добились прогресса в восстановлении связей между военными", — подытожил Салливан.

Читайте также на портале "Комментарии" — в период, когда в США готовится встреча американского и китайского лидеров, во время которой Вашингтон надеется восстановить военное сотрудничество с Пекином, в Штаты прибыла украинская делегация. Как сообщил входящий в ее состав глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, будут встречи в Белом Доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. Речь пойдет о формуле мира Зеленского, укреплении обороны Украины, всестороннем углублении сотрудничества. Какие ожидания от этого украинского визита, а также от намеченной на 15 ноября встречи президента США Джо Байдена с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/biden-chinas-xi-will-discuss-communication-competition-apec-summit-2023-11-13/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!