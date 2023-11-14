У Байдена намекнули, что встреча с Си Цзиньпином поможет избежать большого конфликта

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин во время личной встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подымут вопросы возобновления военного сотрудничества, а также управления конкуренцией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает "Reuters".

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В Белом доме не скрывают, что возлагают большие надежды на предстоящие переговоры, ведь важно проработать все механизмы относительно возобновления открытых линий связи, а также решить ряд проблемных вопросом по управлению конкуренцией. Важно сгладить все спорные и неприятные менты, которые могут спровоцировать большой конфликт.

При этом в Вашингтоне надеются, что встреча принесет конкретные результаты, первым из которых станет возобновление военных связей с КНР.

"Посмотрим, что произойдет в Сан-Франциско, и после встречи президент сможет отчитаться, действительно ли мы добились прогресса в восстановлении связей между военными", — подытожил Салливан.

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