Ожидания от встречи Байдена и Си: почему именно сейчас делегация Украины прибыла в США

В период, когда в США готовится встреча американского и китайского лидеров, во время которой Вашингтон надеется восстановить военное сотрудничество с Пекином, в Штаты прибыла украинская делегация. Как сообщил входящий в ее состав глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, будут встречи в Белом Доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. Речь пойдет о формуле мира Зеленского, укреплении обороны Украины, всестороннем углублении сотрудничества. Какие ожидания от этого украинского визита, а также от намеченной на 15 ноября встречи президента США Джо Байдена с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

США и КНР пытаются урегулировать разногласия

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена, что встреча американского и китайского лидеров очень важна.

"Это первый визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты за очень долгий период, – отмечает она. – И это будет вторая личная встреча двух лидеров после избрания Байдена в 2020 году. Для Байдена, в случае продуктивного диалога, это будет серьезным достижением его президентства".

Аналитик акцентирует, что главной темой саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в рамках которого в Сан-Франциско и запланировала встреча Байдена и Си, станет оборонное сотрудничество.

"США стремятся наладить линии коммуникации – как на самом высоком уровне между Пентагоном и Министерством обороны Китая, так и на тактически-оперативном уровне, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе. Еще два лидера обсудят Иран, – прогнозирует Александра Решмедилова. – Иран и Китай подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет, поэтому Пекин является теперь определенным ключом к Тегерану. В том числе, в ракурсе контроля и ответственности по вопросу ядерной программы Ирана и угрозы, которую она представляет. А также – угроз, которые Иран представляет для региональной стабильности, для американских сил в регионе".

Си Цзиньпин уже заявил о готовности сотрудничать с США, подчеркивает эксперт. Причем, призыв к более стабильным двусторонним связям прозвучал накануне визита министра иностранных дел Китая – Ван И – в Штаты.

И отметила, что китайские компании не должны оказывать материальную поддержку российскому оборонно-промышленному сектору, иначе столкнутся со значительными последствиями. Однако сами компании не назвали. Так что воспринимаем эту информацию как определенное предупреждение". "США и КНР пытаются урегулировать разногласия и работают вместе, чтобы ответить на глобальные вызовы, – поясняет Александра Решмедилова. – При этом, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американское правительство имеет доказательства того, что китайские фирмы, вероятно, помогают в поставке оборудования для армии РФ в обход западных санкций

По мнению эксперта, присутствие украинской делегации в США именно в такой период – не случайно и очень важно.

"Не исключаю, что присутствует и российская делегация, – отмечет Александр Решмедилова. – Украине крайне важно, чтобы во время этого визита в США наши представители приложили все усилия для прохождения через Конгресс обещанной нам помощи. И очные встречи, переговоры могут тут оказать решающее влияние".

У американцев и китайцев, похоже, созрело понимание взаимозависимости по ряду вопросов

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Встречу американского президента с китайским лидером можно считать одной из ключевых в этом политическом сезоне. И то, что Си впервые за многие годы решил прилететь в США, говорит о том, что американо-китайские отношения выходят из глубокого кризиса, в котором находились довольно долго".

По мнению эксперта, у американцев и китайцев, похоже, созрело понимание взаимозависимости – в экономическом, политическом, военном плане. Каждая из этих сторон может серьезно повлиять на состояние другой. И выгоднее договариваться, а не конфликтовать.

"Конечно, договариваться они будут, в первую очередь, по важным для них экономическим, военным моментам. О снижении политического напряжения между Вашингтоном и Пекином. Но и тему Украины вряд ли обойдут стороной", – считает политолог.

Учитывая, что в контексте российско-украинской войны мы отстаиваем принцип – никто не говорит об Украине без Украины, вполне логичным, поясняет Максим Джигун, является прибытие нашей делегации в Штаты. Надо полагать с целью искать точки соприкосновения с американской стороной, чтобы та высказала потом наши позиции на переговорах с китайской.

"Нашу делегацию возглавляет первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. Потому будет подниматься и тема экономического сотрудничества, – уверен эксперт. – Тема, также зависящая от американо-китайских отношений. Насколько те будут успешными, настолько США могут себе позволить направлять свои ресурсы не на противодействие КНР (в контексте Тайваня, на экономических фронтах), а на поддержку партнеров, Украины в том числе. Констатируя: присутствие Украины в США по время переговоров между Джо Байденом и Си Цзиньпином имеет важное значение. Как символическое, так и в практической плоскости".

Сейчас Китай оказался на распутье

По мнению политического эксперта Сергея Тарана, сам факт встречи между Байденом и Си Цзиньпином – уже хорошая новость для Украины и плохая для России.

"РФ видит будущее как мир постоянных конфликтов и конфронтаций. В том числе между США и КНР, что позволяло бы россиянам иметь в лице Китая мощного союзника в противостоянии с Западом. Но если встречаются лидеры США и КНР, это демонстрирует, что между ними нет глобального конфликта. Соответственно, они могут заключить определенные политические соглашения касательно стабилизации ситуации в мире", – поясняет Сергей Таран.

Эксперт отмечает, что Китай, с одной стороны, вроде бы, заинтересован в том, чтоб иметь собственную политику, идущую вразрез с политикой Запада. С другой – заинтересован и в стабильном экономическом развитии. А из-за развернувшихся войн (российско-украинской, израильско-хамасской) КНР экономически не выигрывает.

"Если США и Китай договорятся восстановить мировую безопасность, что позволит продолжить глобальный экономический рост, оба они окажутся в профите. И не только они, – подчеркивает Сергей Таран. – По сути, сейчас Китай оказался на распутье. Или выбирать путь конфронтации, или – экономического развития. Грядущая встреча Байдена с Си Цзиньпином дает надежду, что КНР сделал правильный выбор, поставив на развитие, а не конфронтацию. Это не принесет сразу мир в Украину. Но сделает его значительно ближе, усилит наши позиции. При условии, что Китай прекратит поддерживать РФ, как делает это сейчас. Хотя бы просто перестав покупать у нее нефть, что нанесет разительный удар по бюджету страны-агрессора".

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