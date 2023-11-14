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В ISW рассказали, действительно ли Россия приблизилась к захвату Авдеевки

В ISW отметили, российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки

сегодня, 07:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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13 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и подтвердили успехи. Геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к восточной окраине Степного (3 км к северу от Авдеевки). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, действительно ли Россия приблизилась к захвату Авдеевки

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки на юго-восток и юг от Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки), к востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки), а также вблизи Авдеевки и Северного (6 км к западу от Авдеевки). 


Несколько российских военных блогеров утверждали, что продолжаются бои возле Авдеевского коксохимического завода и на севере Авдеевки. 

Другой российский военный блогер утверждал, что украинские войска контролируют по меньшей мере половину Авдеевского коксохимического завода и что якобы сообщения о захвате завода российскими войсками являются ложными. 

Однако ISW не замечает заявлений России о том, что российские войска захватили Авдеевский коксохимический завод. 

Российские военные блогеры также утверждали, что украинские силы успешно контратаковали и продвинулись вблизи Авдеевки 13 ноября. По их сообщениям, украинские силы продвинулись к железнодорожной станции возле Степного и возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки. 

Другой российский военный блогер утверждал, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-13-2023
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