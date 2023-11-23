Действительно ли напряжение в войне растет: как может измениться ситуация

Почти 21 месяц продолжается широкомасштабная российская агрессия против Украины. На данный момент оккупационная армия сосредоточила усилия на Купянском направлении, а также продолжает активничать в районах Авдеевки и Бахмута на Донетчине. Россия упорно качает тему переговоров, а Украина – тему укрепления своей обороноспособности, чем способствуют встречи в формате "Рамштайн", 17-я из которых состоялась 22 ноября. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию на поле боя и на внешней арене.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
РФ стремится продемонстрировать наличие хотя бы ограниченных успехов
Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что активные боевые действия будут, вероятно, продолжаться и в зимний период.
"Вооруженные силы Украины развивают оперативные успехи на левом берегу Днепра в Херсонской области
. Российская армия проводит наступательные операции в районе Авдеевки и на некоторых других направлениях. Российская Федерация стремиться продемонстрировать наличие хотя бы ограниченных успехов, чтобы этот аргумент предъявлять во время закрытых переговоров о возможном перемирии", – поясняет эксперт.
По его словам, еще одним элементом политического давления могут стать массированные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.
"Украина готовится к этой угрозе, и на последнем заседании в формате "Рамштайн" было объявлено о формировании коалиции противовоздушной обороны
. Усиление плотности украинской интегрированной ПВО является приоритетом для работы с союзниками", – подчеркивает Игорь Попов.
Россия, продолжает он, усиливает свои информационно-психологические спецоперации как на территории Украины, так и в информационном пространстве западных стран. Одна из целей этих ИПСО – продвижение в украинском обществе конфликтных тем, обострение внутренних противоречий, подрыв боевого духа и сплоченности общества, поясняет эксперт. Для аудитории в западных странах продвигаются месседжи о необходимости прекратить поддержку Украины и искать компромисс с Россией.
"В этих условиях особенно важным становится создание системы долгосрочной поддержки украинской безопасности, – уверен Игорь Попов. – Основные положения этой системы были сформулированы в Киевском договоре безопасности, подготовленном группой Ермака-Расмуссена год назад. Потом эти же компоненты были включены в декларацию G7, подписанную в Вильнюсе. Это долгосрочные гарантии поставок оружия, инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, получение разведданных, обучение военнослужащих ВСУ на европейских полигонах. Сейчас эти задачи закладываются в двусторонние договоры о гарантиях безопасности. В частности, на днях "Блумберг" дал информацию о продвижении в подготовке такого договора между Украиной и Европейским Союзом. Наличие долгосрочных договоров позволит закладывать помощь Украине в бюджеты и стратегические планы стран-союзников".
Эксперт акцентирует, что до конца года мы ожидаем решения американского Конгресса о предоставлении финансовой помощи Украине, а также решения Европейского Совета о начале переговоров о членстве с Украиной. Хотя, переговоры и политические дискуссии еще продолжаются, и они проходят в довольно трудных условиях, уточняет Игорь Попов.
"Ситуация на поле боя будет оставаться определяющим фактором в принятии политических решений, – считает он. – Однако и развитие событий в других регионах мира также оказывает влияние на войну в Украине. В начале следующего года на Тайване пройдут президентские и парламентские выборы – и их проведение может стать поводом для военной эскалации в регионе. В Секторе Газа стороны вышли на временное соглашение о прекращении огня
, но война не окончена, а усиление боевых действий также может влиять на политические решения в мировых столицах".
Взять Авдеевку для Кремля уже – вопрос принципа
Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов акцентирует, что в настоящее время происходят жесткие боестолкновения на Авдеевском, Бахмутском и Купянском направлениях. Там Россия, подчеркивает он, напирает изо всех сил.
"Взять Авдеевку для Кремля уже – вопрос принципа. Политический вопрос. Как в свое время с Бахмутом. Слишком много российская пропаганда трещала об этом. И теперь – кровь из носу – нужно демонстрировать результат. Особенно под президентские выборы (они же – очередные выборы Путина), намеченные на март-2024", – поясняет эксперт.
Параллельно с этим, продолжает он, РФ на дипломатическом уровне всё чаще настаивает на переговорах. И тот же Путин 22 ноября во время онлайн-саммита "Большой двадцатки" уверял, что Россия к ним чуть ли не всегда готова.
"Сейчас Москва пытается надавить на Киев. Прямых рычагов воздействия тут нет. А потому давление оказывается через Запад, – отмечает Кирилл Сазонов. – Кремль бросил огромные средства на информационную кампанию, на подкуп ряда журналистов, блогеров, политиков, чиновников, чтоб те продвигали следующие тезисы – "война стала позиционной, может длиться бесконечно", "у Украины нет шансов в наступлении", "нужно договариваться и останавливать кровопролитие и трату денег на эту войну западных налогоплательщиков". А чтоб подкрепить эти тезисы, Путину необходимо продемонстрировать некие успехи российской армии. И захват Авдеевки в качестве такого "успеха", не считаясь с ценой, выглядит, по мнению Кремля, вполне подходящим вариантом".
В то же время, рассказывает эксперт, оккупанты сосредоточили очень большую группировку на Купянском направлении.
"Планировалось большое наступление на Харьковщине, судя по собранным там войскам (порядка 70 тысяч). Но россияне сталкиваются там с очень жесткими нашими 41-й бригадой, 57-й. И особо похвастаться там ничем не могут. Но лезут очень активно", – подчеркивает Кирилл Сазонов.
Он напоминает, что у противника есть провалы на Херсонщине – на левом берегу Днепра. Там наши морпехи дают хороший результат. Отодвигают противника.
"Скорее всего, зимой именно те участки фронта, которые я перечислил (плюс Запорожская область), продолжат оставаться наиболее горячими, – прогнозирует эксперт. – А после появления у нас современной авиации (пресловутые F-16), больше артиллерии, дальнобойных ракет, больше снарядов и мин, уже весной Украина может неприятно удивить агрессора".
Выборы в Европе, в США дадут ответ – каким будет конец войны
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:
"Если анализировать общедоступную информацию касательно фронта, Украина не прекращает попыток продолжать наступление на ряде участков. Проводятся контратаки на Бахмутском направлении, идут активные действия на юге. Всё больше новостей о наших успехах на левобережье Херсонщины
. И это укладывается в концепцию, которую ранее озвучил президент. А именно – наше задание на осенне-зимний период не дать россиянам закрепиться и отдохнуть. Нам следует демонстрировать возможность наносить оккупантам урон даже в условиях относительно затишья, традиционного для холодного времени года".
Что касается дипломатических фронтов, тут ситуация не менее сложная, чем на военных, отмечает эксперт. По его словам, мы заходим в период внутриевропейского (и не только европейского) кризиса. Политическая неопределенность многих государств вызывает понятное беспокойство Украины.
"Выборы в Словакии, а теперь и в Нидерландах демонстрируют победу ультраправых популистических сил. К власти приходят фактически антиевропейские политики, которые могут серьезно усложнить жизнь и Украине, и ЕС, – поясняет Максим Джигун. – Сложная ситуация и в США
. Опросы показывают, что Байден проигрывает Трампу практически во всех ключевых штатах. Действующий президент имеет огромный уровень недоверия в обществе, в том числе, из-за своего возраста (20 ноября исполнился 81 год). И это всё усложняет ситуацию для нас. Непонятно, что произойдет, если к власти придут республиканцы во главе с Трампом".
Выборы в Европе, в США, во многом дадут ответ – каким будет конец российско-украинской войны. И пока выходит так, что есть серьезные угрозы для Украины, подчеркивает политолог.
"Но есть и немало позитивных моментов, – обращает внимание эксперт. – Украинские летчики продолжают обучение на F-16, а, возможно, не только на них. Германия, несмотря на политические и экономические сложности, заявила об удвоении (до 8 млрд евро) военной помощи нашей стране
. Но Украина чувствует сложности с международной поддержкой. Поэтому сейчас мы активизировали производство собственных вооружений, включая ракеты и дроны. Чтоб даже в условиях серьезного ограничения внешней поддержки, могли сами обеспечить себя всем необходимым".
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