Действительно ли напряжение в войне растет: как может измениться ситуация

Почти 21 месяц продолжается широкомасштабная российская агрессия против Украины. На данный момент оккупационная армия сосредоточила усилия на Купянском направлении, а также продолжает активничать в районах Авдеевки и Бахмута на Донетчине. Россия упорно качает тему переговоров, а Украина – тему укрепления своей обороноспособности, чем способствуют встречи в формате "Рамштайн", 17-я из которых состоялась 22 ноября. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию на поле боя и на внешней арене.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

РФ стремится продемонстрировать наличие хотя бы ограниченных успехов

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что активные боевые действия будут, вероятно, продолжаться и в зимний период.

Российская армия проводит наступательные операции в районе Авдеевки и на некоторых других направлениях. Российская Федерация стремиться продемонстрировать наличие хотя бы ограниченных успехов, чтобы этот аргумент предъявлять во время закрытых переговоров о возможном перемирии", – поясняет эксперт. "Вооруженные силы Украины развивают оперативные успехи на левом берегу Днепра в Херсонской области

По его словам, еще одним элементом политического давления могут стать массированные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

Усиление плотности украинской интегрированной ПВО является приоритетом для работы с союзниками", – подчеркивает Игорь Попов. "Украина готовится к этой угрозе, и на последнем заседании в формате "Рамштайн" было объявлено о формировании коалиции противовоздушной обороны

Россия, продолжает он, усиливает свои информационно-психологические спецоперации как на территории Украины, так и в информационном пространстве западных стран. Одна из целей этих ИПСО – продвижение в украинском обществе конфликтных тем, обострение внутренних противоречий, подрыв боевого духа и сплоченности общества, поясняет эксперт. Для аудитории в западных странах продвигаются месседжи о необходимости прекратить поддержку Украины и искать компромисс с Россией.

"В этих условиях особенно важным становится создание системы долгосрочной поддержки украинской безопасности, – уверен Игорь Попов. – Основные положения этой системы были сформулированы в Киевском договоре безопасности, подготовленном группой Ермака-Расмуссена год назад. Потом эти же компоненты были включены в декларацию G7, подписанную в Вильнюсе. Это долгосрочные гарантии поставок оружия, инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, получение разведданных, обучение военнослужащих ВСУ на европейских полигонах. Сейчас эти задачи закладываются в двусторонние договоры о гарантиях безопасности. В частности, на днях "Блумберг" дал информацию о продвижении в подготовке такого договора между Украиной и Европейским Союзом. Наличие долгосрочных договоров позволит закладывать помощь Украине в бюджеты и стратегические планы стран-союзников".

Эксперт акцентирует, что до конца года мы ожидаем решения американского Конгресса о предоставлении финансовой помощи Украине, а также решения Европейского Совета о начале переговоров о членстве с Украиной. Хотя, переговоры и политические дискуссии еще продолжаются, и они проходят в довольно трудных условиях, уточняет Игорь Попов.

но война не окончена, а усиление боевых действий также может влиять на политические решения в мировых столицах". "Ситуация на поле боя будет оставаться определяющим фактором в принятии политических решений, – считает он. – Однако и развитие событий в других регионах мира также оказывает влияние на войну в Украине. В начале следующего года на Тайване пройдут президентские и парламентские выборы – и их проведение может стать поводом для военной эскалации в регионе. В Секторе Газа стороны вышли на временное соглашение о прекращении огня

Взять Авдеевку для Кремля уже – вопрос принципа

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов акцентирует, что в настоящее время происходят жесткие боестолкновения на Авдеевском, Бахмутском и Купянском направлениях. Там Россия, подчеркивает он, напирает изо всех сил.

для Кремля уже – вопрос принципа. Политический вопрос. Как в свое время с Бахмутом. Слишком много российская пропаганда трещала об этом. И теперь – кровь из носу – нужно демонстрировать результат. Особенно под президентские выборы (они же – очередные выборы Путина), намеченные на март-2024", – поясняет эксперт. "Взять Авдеевку

Параллельно с этим, продолжает он, РФ на дипломатическом уровне всё чаще настаивает на переговорах. И тот же Путин 22 ноября во время онлайн-саммита "Большой двадцатки" уверял, что Россия к ним чуть ли не всегда готова.

"Сейчас Москва пытается надавить на Киев. Прямых рычагов воздействия тут нет. А потому давление оказывается через Запад, – отмечает Кирилл Сазонов. – Кремль бросил огромные средства на информационную кампанию, на подкуп ряда журналистов, блогеров, политиков, чиновников, чтоб те продвигали следующие тезисы – "война стала позиционной, может длиться бесконечно", "у Украины нет шансов в наступлении", "нужно договариваться и останавливать кровопролитие и трату денег на эту войну западных налогоплательщиков". А чтоб подкрепить эти тезисы, Путину необходимо продемонстрировать некие успехи российской армии. И захват Авдеевки в качестве такого "успеха", не считаясь с ценой, выглядит, по мнению Кремля, вполне подходящим вариантом".

В то же время, рассказывает эксперт, оккупанты сосредоточили очень большую группировку на Купянском направлении.

"Планировалось большое наступление на Харьковщине, судя по собранным там войскам (порядка 70 тысяч). Но россияне сталкиваются там с очень жесткими нашими 41-й бригадой, 57-й. И особо похвастаться там ничем не могут. Но лезут очень активно", – подчеркивает Кирилл Сазонов.

Он напоминает, что у противника есть провалы на Херсонщине – на левом берегу Днепра. Там наши морпехи дают хороший результат. Отодвигают противника.

"Скорее всего, зимой именно те участки фронта, которые я перечислил (плюс Запорожская область), продолжат оставаться наиболее горячими, – прогнозирует эксперт. – А после появления у нас современной авиации (пресловутые F-16), больше артиллерии, дальнобойных ракет, больше снарядов и мин, уже весной Украина может неприятно удивить агрессора".

Выборы в Европе, в США дадут ответ – каким будет конец войны

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

И это укладывается в концепцию, которую ранее озвучил президент. А именно – наше задание на осенне-зимний период не дать россиянам закрепиться и отдохнуть. Нам следует демонстрировать возможность наносить оккупантам урон даже в условиях относительно затишья, традиционного для холодного времени года". "Если анализировать общедоступную информацию касательно фронта, Украина не прекращает попыток продолжать наступление на ряде участков. Проводятся контратаки на Бахмутском направлении, идут активные действия на юге. Всё больше новостей о наших успехах на левобережье Херсонщины

Что касается дипломатических фронтов, тут ситуация не менее сложная, чем на военных, отмечает эксперт. По его словам, мы заходим в период внутриевропейского (и не только европейского) кризиса. Политическая неопределенность многих государств вызывает понятное беспокойство Украины.

Опросы показывают, что Байден проигрывает Трампу практически во всех ключевых штатах. Действующий президент имеет огромный уровень недоверия в обществе в том числе, из-за своего возраста (20 ноября исполнился 81 год). И это всё усложняет ситуацию для нас. Непонятно, что произойдет, если к власти придут республиканцы во главе с Трампом". "Выборы в Словакии, а теперь и в Нидерландах демонстрируют победу ультраправых популистических сил. К власти приходят фактически антиевропейские политики, которые могут серьезно усложнить жизнь и Украине, и ЕС, – поясняет Максим Джигун. – Сложная ситуация и в США

Выборы в Европе, в США, во многом дадут ответ – каким будет конец российско-украинской войны. И пока выходит так, что есть серьезные угрозы для Украины, подчеркивает политолог.

Но Украина чувствует сложности с международной поддержкой. Поэтому сейчас мы активизировали производство собственных вооружений, включая ракеты и дроны. Чтоб даже в условиях серьезного ограничения внешней поддержки, могли сами обеспечить себя всем необходимым". "Но есть и немало позитивных моментов, – обращает внимание эксперт. – Украинские летчики продолжают обучение на F-16, а, возможно, не только на них. Германия, несмотря на политические и экономические сложности, заявила об удвоении (до 8 млрд евро) военной помощи нашей стране

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