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У Буданова рассказали, какие действия ВСУ заставили россиян паниковать

Появление украинских плацдармов на Левобережье Херсонской области стало возможным благодаря тщательному планированию

сегодня, 13:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Появление плацдармов украинских войск на левобережье Херсонской области стало для российских захватчиков настолько неожиданным, что даже отчасти вызывает панику. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "LIGA.net" рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

У Буданова рассказали, какие действия ВСУ заставили россиян паниковать

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы видим, что из-за присутствия подразделений Сил обороны Украины на Левобережье Херсонщины у россиян есть определенная паника", — отметил представитель украинской разведки.


По его словам, во вражеской армии активно проводится перегруппировка, пытаются перебрасывать новые формирования. Согласно замыслу, противник хотел имеющимися силами и средствами удержать захваченные территории. Черняк добавил, что появление украинских плацдармов на Левобережье Херсонской области стало возможным благодаря подготовленным людям и тщательному планированию.

"До того, как начали работать морпехи, почти полгода туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы", — заявил представитель ГУР.

Андрей Черняк отметил, что российское командование не сразу поняло, что ВСУ форсируют плацдарм, поскольку сначала украинские бойцы просто держали противника в напряжении путем регулярных вылазок. Благодаря этому удалось усыпить бдительность, и, судя по всему, появление украинских военных, россияне рассматривали как очередную диверсионную активность.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники продолжают наступление на левом берегу Херсонской области. Сейчас бои развернулись возле села Крынки. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – что не удалось ВСУ в ходе контрнаступления: какой сигнал мы получили от американских элит.




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Источник: https://www.liga.net/ua/politics/articles/rosiiany-ne-vstyhly-zrozumity-yak-syly-oborony-vidvoiovuiut-livyi-bereh-dnipra
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