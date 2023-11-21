У Буданова рассказали, какие действия ВСУ заставили россиян паниковать

Появление плацдармов украинских войск на левобережье Херсонской области стало для российских захватчиков настолько неожиданным, что даже отчасти вызывает панику. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "LIGA.net" рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы видим, что из-за присутствия подразделений Сил обороны Украины на Левобережье Херсонщины у россиян есть определенная паника", — отметил представитель украинской разведки.

По его словам, во вражеской армии активно проводится перегруппировка, пытаются перебрасывать новые формирования. Согласно замыслу, противник хотел имеющимися силами и средствами удержать захваченные территории. Черняк добавил, что появление украинских плацдармов на Левобережье Херсонской области стало возможным благодаря подготовленным людям и тщательному планированию.

"До того, как начали работать морпехи, почти полгода туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы", — заявил представитель ГУР.

Андрей Черняк отметил, что российское командование не сразу поняло, что ВСУ форсируют плацдарм, поскольку сначала украинские бойцы просто держали противника в напряжении путем регулярных вылазок. Благодаря этому удалось усыпить бдительность, и, судя по всему, появление украинских военных, россияне рассматривали как очередную диверсионную активность.

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