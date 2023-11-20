Что не удалось ВСУ в ходе контрнаступления: какой сигнал мы получили от американских элит

Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские и российские войска на разных участках фронта атакуют позиции друг друга. Тяжелейшей остается ситуация в районе Авдеевки, но прорыва нашей обороны, о чем периодически трубят российские паблики, не произошло. Украина нуждается в усилении военной поддержки со стороны союзников – и в этом ракурсе могут быть подвижки во время намеченного на этой неделе 17-го заседания формата "Рамштайн". Примечательно, что в преддверии этого мероприятия, 20 ноября, в Киев прибыл с визитом глава Пентагона Ллойд Остин. Как раз таки ради обсуждения долгосрочного видения поддержки ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что война может длиться куда дольше, чем нам хотелось бы. Но подчеркнул, что Украина и ее союзники не имеют права опускать руки. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о том, что и почему происходит на всех фронтах российско-украинской войны – и чего ожидать далее.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У нас сейчас перспективным остается лишь Херсонской направление

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:

"Напомню, что в прошлом году успех операции по освобождению Херсона предопределило то, что мы взяли первый рубеж обороны противника, а дальше – не пошли. Потому что были большие потери. А там у противника, на правом берегу, был и второй, и третий рубеж. 25-тысячная группировка. Но россияне понимали, что дела складываются для них плохо, что мы выносим логистику. И приняли решение форсировать Днепр, перебравшись на правый берег. Почему им позволили это сделать, в том числе перетащив тяжелое вооружение, будем разбираться уже после войны. Но – позволили".

После чего, продолжает эксперт, россияне несколько перегруппировались – и вновь задействовали против нас все силы и средства, которые удалось вывести из-под удара.

"В этом году мы начали наступление, действуя по тактике многих порезов. Но это важно было для того, чтобы нащупать слабые места обороны противника. Понять свой и вражеский потенциал. После чего необходимо было бросать максимальные силы и средства на нащупанное слабое место, а на остальных направлениях уходить в оборону. Этого не произошло. Фактически за нас это сделал противник. Он остановил нас на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. И сам начал там атаковать", – поясняет Игорь Романенко.

По сути, констатирует он, у нас сейчас перспективным остается лишь Херсонской направление. Но ситуация там сложная.

"Да, определенным нашим силам удалось форсировать Днепр и закрепиться на определенном плацдарме. Но нам не хватает резервов для наращивания наступления", – подчеркивает генерал.

В промышленном смысле Украина очень сильно отстает от РФ

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует, что идет война на всех фронтах между РФ и Украиной, их союзниками.

То есть, или сейчас на этом поле боя победит демократический мир. Или все союзники США увидят, что автократизм намного сильнее – и США не готовы защитить своих союзников". "Если недавно в тех же США мы наблюдали мощные информационные атаки на нашу страну в стиле "в Украине – тотальная коррупция", "России выгодна война в долгую", то в последнее время в атаку пошли демократы и, возможно, проукраинское лобби. Вышла серия статей, блогов с акцентами, что война России против Украины имеет цивилизационное значение

Это хороший сигнал, говорящий о том, что американские элиты настроены на поддержку Украины до победы над РФ, уверен эксперт.

Надеюсь, в указанном направлении мы и будем двигаться", – отмечает Николай Мельник. "К сожалению, в промышленном смысле Украина очень сильно отстает от РФ. И продолжает отставать. Мы не смогли серьезно нарастить производство снарядов, у нас нет производства патронов, высокоточного вооружения. То, что мы имеем по дронам, это, в основном, "кустарщина". В то же время, главком ВСУ генерал Залужный в громких материалах в The Economist в начале месяца четко обозначил наши нынешние проблемы и приоритеты на 2024 год

Похоже на то, продолжает он, что Россия настроена завершить войну именно в 2024-м. В Кремле понимают, что ресурсно они не вытянут, считает эксперт. За спиной РФ, в отличие от Украины, нет США и европейских союзников, готовы поддерживать до победного конца, поясняет он.

"Потому я ожидаю, что после предсказуемой мартовской победы Путина на выборах, нас ожидает новая серия мобилизации в РФ, а также попытка очередного массированного наступления агрессора. Нам придется сложно. Но, как известно, самая темная часть ночи — перед рассветом", – заключает Николай Мельник.

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