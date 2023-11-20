Бои на фронте стихают: в ISW назвали причину

На востоке и юге Украины продолжаются боевые действия, однако дождливая погода замедляет их темпы. Ожидается, что это продолжится до установления зимних условий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщают аналитики ISW, со ссылкой на российского милблогера, ВСУ продолжают оборонять Авдеевку от сильной группировки россиян и при этом сохраняют инициативу на южном фронте. По его словам, говорить о победах оккупационной армии преждевременно, поскольку это создаст ложные представления о ситуации на поле боя.

В то же время другой "военкор" добавляет, что хотя плохая погода мешает использованию бронетехники в западной части Запорожской области, украинские войска атакуют российские позиции пехотными подразделениями.

На днях британская разведка заявляла, что ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском, Авдеевском направлениях или на левом берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои. Как добавляется, поскольку наступает холодная зимняя погода, то ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта становится меньше.

"Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки", — добавили в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная российско-украинская война длится уже более 20 месяцев. Силы обороны Украины имеют успехи на юге (Запорожская и Херсонская области), россияне давят на востоке (Авдеевка, Купянск). Всё чаще звучат мнения, что ВСУ следует сосредоточиться на обороне, что на фронте возникла патовая ситуация. Своим видением происходящего на российско-украинской войне и вокруг нее с порталом "Комментарии" поделились эксперты.



