Что происходит на фронтах украино-российской войны: действительно ли ситуация в тупике

Полномасштабная российско-украинская война длится уже более 20 месяцев. Силы обороны Украины имеют успехи на юге (Запорожская и Херсонская области), россияне давят на востоке (Авдеевка, Купянск). Всё чаще звучат мнения, что ВСУ следует сосредоточиться на обороне, что на фронте возникла патовая ситуация. Своим видением происходящего на российско-украинской войне и вокруг него с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Противник хочет до наступления холодов иметь какие-то более существенные успехи

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:

"Ситуация на фронте на всех направлениях довольно сложная. Россия на большинстве участков подтянула резервы и пытается достичь хоть каких-то успехов. Но продвижения почти нет. А потери – огромны".

Силы обороны Украины, отмечает эксперт, успешно противодействуют планам врагам. Наступление россиян на том же Авдеевском, Марьинском, Купянском направлениях фактически захлебнулось. По крайней мере в той стремительной фазе, на которую рассчитывал противник.

"В свою очередь, наши военнослужащие проводят наступательные действия на Мелитопольском и Херсонском (левобережье) направлении, успешно контратакуют на Бахмутском и Марьинском. Среднее количество боестолкновений остается на уровне сентября-октября", – рассказывает полковник.

По его словам, противник явно хочет до наступления холодов иметь какие-то более существенные успехи. В первую очередь, на Авдеевском направлении. Потому предпринимает попытки окружения Авдеевки с последующим ее захватом.

"Также россияне пытаются продолжить наступать на Купянском направлении. По данным нашей разведки, враг подтягивает резервы и на южное направление, чтобы препятствовать нашему наступлению там", – акцентирует Влад Волошин.

Он обращает внимание, что на информационном фронте россияне пытаются реализовать план под условным названием "Майдан-3" для дезинформации и раскола украинского общества. Но наши граждане прекрасно понимают, откуда растут ноги у такого рода информационных операций, уверен эксперт.

Существуют определенные сложности с поддержкой со стороны США но Администрация Белого дома уверяет, что помощь обязательно будет", – отмечает Влад Волошин. "На дипломатическом фронте звучат обнадеживающие для нас заявления со стороны Германии, Финляндии, которые предоставляют новые пакеты помощи. Продолжается работа над передачей Украине истребителей F-16, что, согласно данным британской разведки, очень беспокоит РФ

Россия же, продолжает полковник, мечется по всему миру в поисках союзников, оружия, финансов. Ей открыто помогает Северная Корея. Но для победы этого мало. И российские дипломаты ищут новых союзников, в том числе на Ближнем Востоке.

" В ближайшее время РФ усилит военное давление, – прогнозирует эксперт. – Ситуация может обостриться еще на нескольких направлениях. Путину нужны хоть какие-то позитивные для него результаты. Особенно в ракурсе президентских выборов, намеченных в России на март 2024".

В ближайшее время военного перелома ожидать не приходится

Директор Украинского института политики Руслан Бортник констатирует, что ключевой военный ресурс на нынешнем этапе войны сторонами, похоже, исчерпан. Потому появляется всё больше разного рода публикаций и заявлений о заморозке войны, о необходимости искать дипломатические решение, идти на переговоры.

"Попытки реализации Майданов, переворотов в стране-противнике становится топ-темой. И точно будет в фокусе внимания как украинских, так и российских спецслужб. Главный фронт противостояния, на фоне позиционной войны собственно на фронте, смещается внутрь Украины и России", – поясняет политолог.

Он напоминает, что подобная позиционная война – Первая мировая – закончилась в итоге революциями в Российской империи, в Австро-Венгерской, в Немецкой, в Турецкой. И их падением.

"Нечто подобное наблюдаем сейчас в ракурсе российско-украинской войны. Тем важнее солидарность украинского общества", – уверен Руслан Бортник.

По его мнению, похоже, практически все уже понимают, что, как заявил в начале месяца главком ВСУ Залужный, война переходит в позиционную, заводя стороны в тупик. И в ближайшее время, похоже, глубоких прорывов, военного перелома, некой финальной победы над противником ожидать не приходится.

"Необходимо готовиться к длительному противостоянию, где важную роль сыграют политические и экономические факторы, – предупреждает эксперт. – В этой инерционной нынешней фазе, фазе тяжелых локальных боев с некардинальным изменением фронта, война, скорее всего, продлится до завершения выборов в США (ноябрь 2024) и прихода новой администрации (январь 2025). После чего, возможно, откроется новое окно переговоров между РФ и Западом. Появится политическая развилка, после чего война может либо продолжиться, либо начаться мирные переговоры. Мы не можем прогнозировать "черных лебедей" (непредсказуемых факторов, значительно меняющих ход событий) в виде других войн, конфликтов, смертей лидеров воюющих сторон. Пока же понятный прогноз – инерционная война, доминирование стратегической обороны над наступлением, экономия ресурсов, борьба с попыткой создания внутренних расколов, внутренней нестабильности".

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