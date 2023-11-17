Сколько еще продлится патовая ситуация в войне: действительно ли все идет по плану Путина

Несмотря на то, что бои не утихают, линия фронта в войне практически не движется уже довольно продолжительное время. Война затягивается. Когда ситуация может выйти из тупика? Готова ли Россия, которая отказывается выводить свои войска из Украины, к войне на истощение? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В западных странах усиливаются опасения

Редактор издания Time и преподаватель Колумбийского университета Ян Бреммер считает, что такая патовая тупиковая ситуация может затянуться еще как минимум на год. Все это происходит на фоне слухов, что налогоплательщики США и ЕС платят большие суммы, но не видят, как можно выйти из сложившейся ситуации в войне.

Эксперт отметил, российские контратаки достигли немного, но они способны поглощать украинские удары. Путину удалось добиться, чтобы санкции стали практически неощутимыми и РФ снова имеет возможность в больших объёмах производить ракеты и боеприпасы, постоянно получает вооружения от таких стран, как Северная Корея и Иран. Все это позволяет путинскому режиму противостоять контратакам ВСУ и удерживать около 18% захваченной украинской территории.

Ян Бреммер считает, что вполне закономерно, что Офис президента Украины не может принять решение о том, чтобы согласиться отдать Путину захваченную украинскую территорию, за защиту которой пали десятки тысяч граждан Украины. Но редактор Time допустил, что Запад может со временем предложить президенту Зеленскому что-то "в обмен на его готовность начать торговаться с Путиным". Например, обещание профинансировать полную реконструкцию страны, в том числе за счет замороженных российских активов, а ЕС может пообещать гарантированное членство.

В РФ неспособны на 2024 год создать наступательную группировку

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время заседания круглого стола на тему войны в Украине высказал убеждение, что РФ не готова к войне на истощение и не имеет преимущества для победы.

"Когда операция перешла в затяжную войну на истощение, что произошло? А случилось то, что король голый, и во многом эта мощь оказалась дутой", — отметил эксперт.

При этом, Александр Мусиенко отметил, что РФ активно ведет информационную кампанию на Западе, чтобы там не разворачивали мощности и способности по производству оружия для Украины.

Эксперт подчеркнул, что Запад готов производить и поставлять оружие Украине, но вся пропагандистская машина Кремля сейчас работает над тем, чтобы на Западе опустили руки и отказались от такого производства.

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