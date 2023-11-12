Военный и внешнеполитический фронт: где самая сложная ситуация и что может измениться

Российские оккупационные войска усилили давление на позиции Сил обороны Украины уже не только в районе Авдеевки и Купянска, но и на Бахмутском направлении. Усилилось и информационное давление на Украину, в том числе через западные медиа. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит сейчас на собственно военных и внешнеполитических фронтах, а также – как ситуация может развиваться в обозримом будущем.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Даже сейчас, при отсутствии у нас натовской авиации, мы продолжаем идти вперед

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

четко дает представление о том, что происходит на фронте – и что нам нужно для более эффективного отражения агрессии. Подчеркивалось, что ситуация заходит в тупик, война становится не маневренной, а позиционной, что выгодно россиянам Хочется надеяться, что западные партнеры услышали Украину Поняли, что нам необходимы вооружения, способные обеспечить технологический прорыв на фронте. И в зависимости от того, когда к нам поступят эти вооружения (включая истребители F-16 ), начнется первая часть нового украинского прорыва". "Колонка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, опубликованная в начале ноября журналом The Economist

Но даже сейчас, при отсутствии у нас натовской авиации, мы продолжаем идти вперед, отмечает эксперт. По ее мнению, ВСУ будут закрепляться и расширять плацдармы на левом берегу Днепра, созданные от Крынок до Кинбурнской косы. Россияне, понятно, постараются этому помешать.

Учитывая, что зачастую противник использует старое, неточное вооружение, есть угроза жизням гражданских. Тем важнее вовремя реагировать на сигналы воздушной тревоги, – подчеркивает Татьяна Попова. – С нашей стороны явно продолжится уничтожение (с применением западных и собственных ракет и дронов) российских военных объектов на территории временно оккупированных Крыма, частей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. А на территории РФ будут продолжаться "прилеты" украинских ракет и дронов по складам с боеприпасами, военным аэродромам, нефтебазам". "Нет сомнений, что агрессор усилит ракетно-дроновые атаки и на фронте, и по нашим тылам, особенно по украинской критической инфраструктуре

Украина находится под жесткой информационной атакой международного уровня

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует, что практически по всей линии столкновения идут встречные бои. Украинские военные пытаются сковать силы противника, не давая тем увеличить количество войск на Авдеевском направлении, не дав окружить данный укрепрайон.

"То, что сейчас происходит в Авдеевке, — классическая тактика россиян, которую мы уже видели в Бахмуте. После того, как заканчивается техника, в бой идет пехота. Волна за волной. Раньше это были вагнеровцы, сейчас Шторм Z. Сути и качества это не меняет. Речь идет о зеках, которых бросают на убой с целью выявить основные огневые точки ВСУ, которые потом пытается подавить вражеская артиллерия", – поясняет Николай Мельник.

Что касается вненшнеполитического фронта, то, по словам эксперта, россияне всячески инвестируют в западные СМИ, продвигая два важных для себя нарратива.

Первый – затяжная война выгодна РФ. Второй – Украина теряет поддержку зарубежных партнеров.

"Украина находится под жесткой информационной атакой международного уровня. И пока мы видим абсолютную беспомощность Банковой эффективно отразить такую атаку. Вся армия медийщиков, нанятая украинской властью, не оправдывает ожиданий, которые на нее возлагали. Пока что Украина явно проигрывает в этой информационной войне", – констатирует собеседник "Комментариев".

Что касается дипломатической составляющей, тут, по мнению Николая Мельника, у нас всё более радужно. Украинские дипломаты, отмечает он, продолжают последовательно отстаивать наши национальные интересы. Как следствие – ряд стран ЕС даже увеличивает поддержку Украины. Та же Германия на 2024 год запланировала увеличение военно-экономической помощи вдвое — до 8 млрд евро.

"Резюмируя: на данный момент единственный фронт, где у нас есть постоянные победы – это дипломатический. В то же время, не следует забывать об отваге наших военных, – призывает эксперт. – Они бьются с врагом, имеющим огромное преимущество в техники, живой силе, авиации. Давая нашим политикам повод, указывая на это, договариваться с партнерами о продолжении поддержки. Все наши дипломатические победы базируются на подвиге ВСУ, которые сдерживают врага в нечеловеческих условиях".

Мы морально готовы к долгому сопротивлению

По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, война, с которой украинцам в ХХІ веке пришлось столкнуться, учит опираться на свои силы, закаливать дух и мощь.

"Именно так и стало после широкомасштабного вторжения России, – отмечает она. – Эта война закалила Силы обороны Украины. В дни годовщины освобождения Херсона от российских оккупантов, вспомним и успешную Харьковскую операцию. На счету ВСУ, Нацгвардии, ССО и всех других спецподразделений – успешная оборона и удачные контрнаступления. Благодаря нашим защитникам мы с вами как государство существуем до сих пор. И, уверена, будем и дальше, хотя многие не верили в Украину и давали нам на сопротивление только три дня – неделю".

Сегодня боевая мощь Сил обороны Украины существенно усилилась благодаря поддержке иностранных партнеров, а также достижением собственного оборонно-промышленного комплекса, добытым трофеям, подчеркивает эксперт. Украинские защитники воюют современным оружием, наша армия признана одной из самых опытных на данный момент, умеющей быстро учиться и эффективно давать отпор значительно превосходящим силам противника.

"Ситуация на фронте в настоящее время крайне сложная, – продолжает Светлана Кушнир. – Давайте помнить, что враг преобладает и по численности личного состава, и по количеству вооружения и боеприпасов, имеет преимущество в воздухе. Но мы уверены, что для поддержки паритета на поле боя Украина получит в дальнейшем от союзников и авиацию ".

Генштаб ежедневно сообщает об отражении "мясных штурмов" русских под Авдеевкой, на других направлениях, отмечает эксперт. Обращая внимание, что, в отличие от русских генералов, украинское военное руководство старается максимально беречь личный состав. Что и было продемонстрировано во время летней кампании, когда наступлению "напролом" на мощные вражеские укрепления по заминированным полям, без поддержки с воздуха, наш Генштаб предпочел более рациональные действия.

И хотя ситуация выглядит патовой, однако у украинцев нет права на отчаяние. Пессимисты не выиграли ни одной войны в истории. Затяжная фаза позиционной войны все больше истощает ресурсы нас и наших союзников, но и из РФ она тоже их высасывает", – поясняет Светлана Кушнир. "В зарубежных СМИ мы видим публикации, которые имеют негативную для Украины оценку этой войны

Она обращает внимание, что официально мы готовы к переговорам. Так что обвинения в адрес Украины, что именно она хочет продолжить войну, неадекватны – ни нашим намерениям, ни здравому смыслу.

реальны и основываются на международных конвенциях ООН и уважении территориальной целостности и суверенитета. Поэтому предложения от других стран, желающих стать миротворцами на Европейском континенте, мы принимаем. Но только на основании украинских национальных интересов. Если путинская Россия готова убраться со всех суверенных территорий, увести все свои войска от границ Украины, мирные договоры могут стать реальностью", – считает эксперт. "Мы отмечаем на всех международных площадках, что именно Путин начал агрессию против нас. Что наши требования к переговорам

Но, продолжает она, украинские Силы обороны прекрасно знают, что добрым словом и оружием можно добиться гораздо больших результатов, чем только добрым словом.

"Думаю, руководство Украины, Генштаб и весь народ нашего государства осознали, что Россия погрязла (неожиданно для себя) в продолжительной континентальной войне. Мы морально готовы к долгому сопротивлению, – уверена Светлана Кушнир. – Но нам крайне важны силы, выдержка и своевременный подвоз оружия и боеприпасов тем, кто находится на линии боевого столкновения. А те, кто в тылу, должны активнее трудиться (каждый на своем месте) и активнее же помогать нашим воинам. Приближая победу вместе".

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