У Зеленского рассказали, готовиться ли Украине к затяжной войне

В Офисе президента Украины выделили "четыре главные пропагандистские идеи фикс России в последние недели". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк

По его мнению, тезисы о "замороженном конфликте", "переговорах", "санкции не работают", "среди военно-политического руководства Украины раскол" являются продуктами российской пропаганды. За ними, по мнению Подоляка, кроются не очень привлекательные для России обстоятельства: "Россия категорически опасается военного проигрыша и продолжения давления по линии фронта", "РФ нужна только капитуляция Украины и сохранение за собой хотя бы части оккупированных территорий", "ресурсное истощение РФ слишком очевидно, так как военные производства депрессированы, происходит постоянный поиск расходников в Иране/КНДР", "Россия стремится спровоцировать внутриполитический кризис в Украине, чтобы не проиграть".

— На самом деле нет и не будет перехода войны в затяжной формат (переговоры об объемах оружия продолжаются, инвестиции в производство идут, стратегии корректируются); нет и не будет переговорного процесса на условиях России, поскольку это не решает проблему войны, а, наоборот, ее масштабирует; работают – и очень эффективно – санкции (но нужно преодолевать проблему частных посредников из третьих стран, частично позволяющих обходить санкции); военное и политическое руководство Украины находится в постоянном эффективном общении на разных площадках – Ставка, Военный кабинет – и очень заинтересовано в применении максимально действенных технологий уничтожения российской оккупационной группировки, — заявляет Михаил Подоляк в публикации в своем телеграмм-канале.

Напомним, что ранее в колонке для журнала The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе перехода войны в Украине в позиционную, что, по его мнению, выгодно России. Чтобы вновь сделать войну маневренной, утверждает Залужный, необходимы поставки западного оружия Украине, в том числе самолетов.

Тем временем, у Зеленского рассказали, что на самом деле предлагает Россия Украине в мирных переговорах.

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А Кадыров пообещал наказывать за незнание чеченского языка.