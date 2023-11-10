Украинские пилоты уже на F-16 в воздухе: в ВСУ сделали интригующее заявление

Украинские летчики начали проходить практическое обучение на истребителях F-16 уже в воздухе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Полковник отметил, что обучение украинских пилотов на этих западных самолетах "продвигается согласно плану", при этом детали по этому поводу пока не освещают.

"Процесс пошел – и это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения. Но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе непосредственно", — подчеркнул Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил уточнил, что полеты в небе на F-16 пока проходят не все наши летчики, которые обучаются эксплуатации истребителей. Но никаких изменений или проблем не возникает. Пока что все идет по графику. И каждый пилот в свое время пройдет обучение.

Тут следует уточнить, что ранее западные СМИ со ссылкой на чиновников утверждали, что украинские летчики уже летают на F-16, однако представители Воздушных сил ВСУ сообщали, что не станут объявлять об этом до появления фото наших пилотов в кабине этих истребителей.

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