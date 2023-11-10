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Украинские пилоты уже на F-16 в воздухе: в ВСУ сделали интригующее заявление

Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты уже учатся на F-16 в воздухе

сегодня, 11:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские летчики начали проходить практическое обучение на истребителях F-16 уже в воздухе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Украинские пилоты уже на F-16 в воздухе: в ВСУ сделали интригующее заявление

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Полковник отметил, что обучение украинских пилотов на этих западных самолетах "продвигается согласно плану", при этом детали по этому поводу пока не освещают.


"Процесс пошел – и это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения. Но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе непосредственно", — подчеркнул Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил уточнил, что полеты в небе на F-16 пока проходят не все наши летчики, которые обучаются эксплуатации истребителей. Но никаких изменений или проблем не возникает. Пока что все идет по графику. И каждый пилот в свое время пройдет обучение.

Тут следует уточнить, что ранее западные СМИ со ссылкой на чиновников утверждали, что украинские летчики уже летают на F-16, однако представители Воздушных сил ВСУ сообщали, что не станут объявлять об этом до появления фото наших пилотов в кабине этих истребителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные истребители F-16 могут получить еще раньше: о чем договорились Рустем Умеров с главой Минобороны Дании.                                                                                                                                       

Также издание "Комментарии" сообщало – не только F-16: в правительстве Швеции идет активное обсуждение вопроса о поставке Украине многоцелевых истребителей Gripen.




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