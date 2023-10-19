Не только F-16: еще одна страна близка к принятию решения о передаче Украине истребителей

В правительстве Швеции идет активное обсуждение вопроса о поставке Украине многоцелевых истребителей Gripen. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Истребитель. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в правительстве Швеции увидели активную позицию других европейских страна по готовности поставить Украине самолеты F-16. Такие страны, как Норвегия, Дания, Бельгия и Нидерланды активно включились в процесс. Поэтому в Швеции также решили всерьез задуматься о передаче Gripen ВСУ.

В материале говорится, если Швеция примет позитивное решение по отправке самолетов, есть все основания говорить, что уже через год самолеты будут в Украине. За год украинские пилоты и инженеры должны изучить все моменты по управлению и обслуживанию истребителей.

Отмечается, что Gripen могут значительно помочь украинским защитникам контролировать свое воздушное пространство, ведь считаются относительно дешевыми и простыми в обслуживании. Также самолеты могут работать с более коротких, более узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные взлетно-посадочные полосы на прямых участках автомагистралей.

Отметим, ранее сообщалось, что украинские летчики уже завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen. Об этом заявил премьер-министр Швеции Пол Йонсон. Этот шаг также может свидетельствовать, что Украина таки получит истребители Gripen. Вопрос только во времени и в количестве.

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