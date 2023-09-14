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Пилоты уже прошли подготовку: Украина может получить не только F-16

Шведский премьер подтвердил, что украинские пилоты прошли подготовку на Gripen

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские летчики уже завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Швеции Пол Йонсон. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sveriges Radio".

Пилоты уже прошли подготовку: Украина может получить не только F-16

Истребители Gripen. Фото: Getty Images

"Ознакомительная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Вооруженных Сил, подготовка прошла хорошо", – отметил Пол Йонсон.


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Ознакомительные учения включают испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

По словам Йонсона, опыт, полученный во время такой подготовки, станет основой для определения того, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину.                                                                                                                       

Читайте также на портале "Комментарии" — помимо обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16 еще одной важнейшей задачей украинской дипломатии для Украины есть поставка ВСУ дальнобойного вооружения, особенно ракет ATACMS, получить которые давно пытается Украина. Почему союзники так катастрофически медленно дают нам то, что позволит эффективнее выдавливать российского агрессора с украинской земли? Каковы перспективы получения ВСУ боевых самолетов натовского образца и ракет дальностью более 300 км? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – истребители Gripen в украинском небе: в ВСУ сделали заявление.

Ранее "Комментарии" писали – в НАТО сообщили, до каких пор Украина не получит западные истребители.




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Источник: https://sverigesradio.se/
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