Пилоты уже прошли подготовку: Украина может получить не только F-16

Украинские летчики уже завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Швеции Пол Йонсон. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sveriges Radio".

Истребители Gripen. Фото: Getty Images

"Ознакомительная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Вооруженных Сил, подготовка прошла хорошо", – отметил Пол Йонсон.

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Ознакомительные учения включают испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

По словам Йонсона, опыт, полученный во время такой подготовки, станет основой для определения того, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину.

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