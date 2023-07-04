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В НАТО сообщили, до каких пор Украина не получит западные истребители

Представитель НАТО утверждает, что Украина не получит истребители до конца контрнаступления.

сегодня, 09:30
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит современные западные боевые самолеты, пока не закончится контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

В НАТО сообщили, до каких пор Украина не получит западные истребители

Адмирал НАТО Роб Бауэр. Фото из открытых источников

В интервью изданию LBC чиновник НАТО отметил, что Украина не сможет получить западные истребители в ближайшее время.


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"Дискуссия об истребителях важна, но она не будет решена в краткосрочной перспективе до конца этого контрнаступления", — говорит Роб Бауэр.

Роб Бауэр добавляет, что запросы Украины относительно истребителей "важны и понятны", однако эти вопросы не следует смешивать с продолжающимся сейчас контрнаступлением. Военный НАТО объясняет, что кроме пилотов следует также подготовить технический персонал, который будет заниматься обслуживанием истребителей и обеспечить соответствующую логистику.

У Бауэра также спросили, сможет ли Украина выиграть войну против России без западных боевых самолетов.

"У Украины есть преимущество, потому что у нее есть западное вооружение, она имеет лучшую подготовку, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию", — ответил руководитель военного комитета НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал свою дату, когда боевые самолеты F-16 попадут в Украину.

Также "Комментарии" писали об истребителях F-16, поднявшихся в воздух через самолет Cessna, вошедший в воздушное пространство Вашингтона. В итоге погоня истребителей окончилась катастрофой. Самолет Cessna впоследствии изменил свое направление полета и разбился. Все четыре человека на борту погибли.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/07/4/7164968/
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