Истребители Gripen в украинском небе: в ВСУ сделали заявление

Сейчас идет тестирование и изучение всех возможностей для того, чтобы на вооружении Украины в перспективе появился истребитель "Gripen". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Истребители. Фото: из открытых источников

"Был визит президента Украины и командующего Воздушными силами ВСУ в Швецию. Где Николай Олещук принял решение все же изучить этот вопрос глубже. Он оставил двух специалистов, пилотов, которые могут сделать определенный анализ и выводы относительно того, может ли этот самолет стать на вооружение Воздушных" сил", — отметил Игнат.

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Также, по его словам, важно оценить, насколько нужно проводить для этого самолета какие-то дополнительные мероприятия и обучение и сколько понадобится украинским летчикам времени, чтобы свободно использовать такую авиацию.

Юрий Игнат признался, что Украина очень заинтересовалась, чтобы такие истребители как можно скорее появились на вооружении ВСУ. Именно поэтому сейчас изучаются все моменты – что нужно для того, чтобы Gripen появились в украинском небе.

"Пока что Швеция заявила, что не планирует передавать эти истребители. Но все же таки сегодня нет, а может завтра и да...", — высказался спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер Швеции высказался о передаче Украине истребителей Gripen.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский с первой леди совершили визит в Швецию. По словам Зеленского, Украина и Швеция намерены развернуть в нашей стране совместное производство боевых машин пехоты CV90. Кроме того, есть вероятность, что на вооружении украинских военных появятся шведские истребители Gripen. Какие выводы можно сделать после этого визита? Почему он состоялся именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



