В ВСУ отреагировали на слухи о передаче Украине F-16 уже в феврале

До сих пор ни один военный эксперт, аналитик не сможет назвать точную дату передачи Украине американских истребителей F-16. Оптимальным вариантом для Украины будут поставки в начале следующего года. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Спикер вспомнил информацию, которая появилась в "The Wall Street Journal" о том, что Украина уже сможет начать применять первые самолеты F-16 для защиты неба в феврале 2024 года. Юрий Игнат отметил, что в СМИ хоть и появился оптимистичный прогноз для Украины, но комментарии, которые приводит издание делали европейские, американские и украинские политики. Так вот все они озвучивали разные прогнозы по этому вопросу.

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"Поэтому сказать точно, когда это произойдет, невозможно сегодня. Есть те прогнозы, что начало следующего года — это то, что было бы довольно неплохо. Мы можем говорить о том, что это будет быстрее всего", — высказался Юрий Игнат.

Он подчеркнул, во многих СМИ говорится о том, что основная проблема, которая может занять много времени во время тренировок на истребителях заключается в языковом барьере, но на самом деле не это главное. По мнению Юрия Игната, главное это то, чтобы украинские пилоты научились профессионально управлять F-16, научились на них воевать.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали – газета "The Wall Street Journal" опубликовала статью, в которой говорилось о том, что ряд украинских и западных источников владеют информацией, что, как минимум несколько истребителей смогут начать оборонять Украину уже в феврале 2024-го года.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский анонсировал "мощный сентябрь для Украины". По его словам, следует ожидать новых оборонных пакетов для ВСУ, новых переговоров о гарантиях безопасности для нашей страны, о санкциях против РФ, о приближении справедливого мира. Эксперты прокомментировали изданию "Комментарии" эти заявления, а также рассказали о сентябрьских ожиданиях.



