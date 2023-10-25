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F-16 может получить еще раньше: о чем договорились Умеров с главой Минобороны Дании

Рустем Умеров обсудил с главой Минобороны Дании ускорение передачи Украины F-16

25 октября 2023, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсененом процесс ускорения передачи Украине истребителей F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом Рустем Умеров сам сообщил в Facebook.

F-16 может получить еще раньше: о чем договорились Умеров с главой Минобороны Дании

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Благодарю министра обороны Королевства Дания Троэльса Лунду Поульсена за плодотворные и конструктивные переговоры и откровенную беседу в Киеве. Ключевой вопрос: ускорение передачи Украине истребителей F-16", — написал Рустем Умеров.


Также министры обменялись мнениями относительно разминирования деоккупированных территорий, профессиональную подготовку украинских защитников, сотрудничества по внедрению ИТ в украинской армии и предоставление дополнительной помощи.

Стоит отметить, Нидерланды и Дания возглавили коалицию союзников Украины по обучению украинских летчиков на истребителях F-16.

Читайте также на портале "Комментарии" — в правительстве Швеции идет активное обсуждение вопроса о поставке Украине многоцелевых истребителей Gripen. Если ранее Швеция не особо проявляла желание поставить Украине авиацию, то после того, как в этом вопросе активизировались соседние с ней страны, они ситуация изменилась.                                                                                                                                

Также издание "Комментарии" сообщало – в ВСУ отреагировали на слухи о передаче Украине F-16 уже в феврале.

Ранее "Комментарии" писали – могут ли принести мир в Украину договорённости на глобальном уровне – что происходит на фронте.




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Источник: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid0251kVDfzUMXkytyPgwMQAYidEM7jhBskLFtZMT7GAqFPM5fMxKSuQyDtGhQJ7Fbzhl
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