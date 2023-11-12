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Сырский рассказал о тревожной ситуации на одном из направлений фронта

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского, россияне начали активное наступление на одном из участков фронта.

сегодня, 11:11
Автор:
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Slava Kot
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об усилении военных действий российской армии на Бахмутском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Александра Сырского в Telegram.

Сырский рассказал о тревожной ситуации на одном из направлений фронта

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

После продолжительного давления на Авдеевском направлении российские войска сменили место активных военных действий и по словам Александра Сырского перешли на Бахмутское направление.


"Бахмутское направление. Россияне активизировались, пытаются отбить ранее утраченные позиции", — сообщил генерал Александр Сырский.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ "силы обороны действуют профессионально", а "атаки врага отражаются".

Подтверждает слова Сырского также спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, который во время эфира телемарафона рассказал, где Россия начала активно действовать. Представитель ВСУ заявил, что российская армия на Бахмутском направлении перешла к активной обороне и хочет захватить позиции, которые раньше были потеряны из-за удачных действий ВСУ. Фитьо отметил, что в этом направлении активность россиян началась с "новой силой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский сравнил потери Украины и России в войне. По словам Зеленского, несмотря в четыре раза большую российскую армию, потери Украины на войне по меньшей мере в пять раз меньше.

Также "Комментарии" писали, что министр энергетики рассказал, когда Россия проведет массовую ракетную атаку по Украине. Министр считает, что Россия накапливает ракеты и ожидает изменения погодных условий в Украине, а именно прихода морозов.



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Источник: https://t.me/osirskiy/435
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