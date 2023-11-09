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Bloomberg назвал три составляющих, которые нужны Украине для победы

Издание считает, что Украине необходима новая стратегия, построенная вокруг достижения урегулирования, выгодного нашей стране, а не победы

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Летнее наступление Украины застопорилось и теперь ясно, что Украина вряд ли снова сможет добиться прорыва на линии фронта, которого она достигла в районе Киева, Харькова и Херсона в прошлом году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Bloomberg назвал три составляющих, которые нужны Украине для победы

ВСУ. Фото из открытых источников

В материале говорится, что теперь нашей стране необходима новая стратегия, построенная вокруг достижения урегулирования, а не победы.


"Однако для заключения соглашения, которое Украина и ее союзники смогут принять – и что не менее важно, чтобы Россия его уважала – потребуется одновременно бороться, вооружаться и вести переговоры", — отмечает издание.    
Отмечается, что так как цель Путина — расширить российскую власть, то достичь прочного урегулирования будет намного сложнее. Для России будет крайне важно, чтобы любое урегулирование с Украиной, как минимум, демонстрировало глупость сопротивления, в то же время оставляя открытым путь для Москвы к сохранению украинских рынков и ресурсов в будущем. По той же причине для Украины крайне важно, чтобы окончание войны создало основу, которая окончательно положит конец боевым действиям и позволит ей обеспечить свою собственную безопасность и процветание. Эти цели противоречат друг другу.

"Таким образом, Украине понадобятся парки танков "Леопард", ракет ATACMS и боевых самолетов F-16, чтобы сдерживать Россию даже после прекращения боевых действий", — пишет Bloomberg.

В то же время, Украина уже смогла добиться многого при поддержке союзников, отмечает издание.

"Основная цель вторжения Путина — захват Киева, "денацификация" и "демилитаризация" Украины — провалилась… ВСУ потопили Черноморский флот в достаточной степени, чтобы маргинализировать его, и сформировали национальную идентичность, которая до первого нападения России в 2014 году ощущалась только в некоторых частях страны", — пишет издание.

Отмечается, что любое возможное урегулирование станет кульминацией многовековой борьбы Украины за государственность и независимость от России. Украина также должна сделать необходимый шаг для того, чтобы Россия смирилась со своей потерей. Но достичь этих целей не будет ни легко, ни дешево, ни мирно, подытоживает Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто в окружении Зеленского продвигает идею переговоров с РФ: о чем говорит позиция Запада.




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Источник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-11-09/ukraine-s-next-steps-demand-talks-along-with-more-arms?srnd=premium-europe
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