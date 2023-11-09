Действительно ли ВСУ давят на левом берегу Херсонщины: почему паникуют россияне

Последнее время большое внимание приковано к левому берегу Херсонской области, где практически ежедневно ВСУ имеют успехи. Аналитики ISW по проанализированным данным россиян сообщают о переброске ВСУ ограниченного количества бронетехники на левый берег Днепра. Что происходит на этом направлении фронта? Почему это важно? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По меньшей мере речь идет о трех участках, где могут действовать украинские военные

Военный аналитик Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что Украина действительно расширяет свое присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но при этом эксперт призывает украинцев не выставлять завышенных ожиданий.

"По меньшей мере речь идет о трех участках, где могут действовать украинские военные. В частности, от двух мостов, железнодорожного и автомобильного вблизи Антоновки. Еще один плацдарм увеличивается вблизи Крынок, где враг безуспешно пытался отбить этот населенный пункт", — заявил Згурец.

Он отметил, россияне уже серьезно нервничают, ведь понимают, что украинцев не только не получается выбить, но и не получается остановить и те увеличивают свое присутствие.

"В дополнение к действиям наших подразделений, вчера появилось видео, где перебрасывается 1 БТР с правого берега. Это вызвало истерику в российских пабликах ввиду того, что Украина увеличивает свои мощности на левом берегу", — прокомментировал Сергей Згурец.

Масштабное продвижение ВСУ в Херсонской области требует большого объема военных ресурсов

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "Фокусу" заявил, что украинские защитники задействовали военно-инженерную технику от западных союзников. При этом мы привыкли говорить, что Запад нас усиливает, когда передает танки, ракеты, снаряды, ПВО, но при этом в СМИ практически не фигурирует то, что партнеры поставляют нам не менее необходимые для контрнаступления мостоукладчики и средства преодоления водных преград.

Что касается тяжелой артиллерии, то, по мнению эксперта, ее пока перебрасывать на левый берег Днепра слишком рано, ведь сначала нужно очистить пространство для артдуэлей.

Алексей Гетьман обратил внимание еще на один момент – продвигаясь метр за метром на левом берегу в Херсонской области ВСУ отбрасывают противника и тем самым лишают россиян возможности доставать из артиллерии к Херсону, а также прижимают вражеские войска ближе к границам аннексированного Крыма.

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