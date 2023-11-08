Появились ли уже украинские танки на левом берегу Херсонщины: ответ ISW

Специалисты ISW по проанализированным данным россиян сообщают о переброске Силами обороны ограниченного количества бронетехники на левый берег Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, российские источники утверждают, что украинские войска перебросили ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции с участием легкой пехотной группировки примерно батальонного размера.

Российские "военкоры" 6 ноября увеличили снимок, на котором якобы заснят украинский гусеничный десантный транспорт, перевозящий боевую машину пехоты на восточный берег возле села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра).

Другие "военкоры" утверждали 7 ноября, что украинская боевая машина пехоты самостоятельно пересекла реку Днепр у Крынок, а также увеличили отдельные кадры 7 ноября, на которых якобы видно уничтоженный западный бронетранспортер-амфибия в неустановленном месте на восточном берегу.

Некоторые из российских так называемых "военкоров" утверждали, что один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок, тогда как другие "военкоры" отмечали, что украинские войска перебросили в этот район несколько бронетранспортеров.

Кроме того, российские информаторы утверждают, что более 300 украинских военных (примерно батальон) действуют на восточном берегу в районе Крынок, и что украинские силы удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих районах.

По утверждению еще одного "военкора", несколько сотен украинских военных действуют на всем восточном берегу Херсонской области.

Эксперты со ссылкой на российских "военных блогеров" отмечают, что боевые столкновения продолжаются вблизи Крынок, а также вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), но якобы попытки украинских войск продвинуться вперед 6 и 7 ноября не были особо масштабными по сравнению с предыдущими днями.

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