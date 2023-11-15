Фронт в позиционном тупике: как Украине изменить ситуацию

На 630 день полномасштабного российского вторжения ситуация на восточном фронте сложилась крайне сложно для Украины. Противник активно давит на востоке, особенно в районе Авдеевки. ВСУ, в свою очередь, заставляют оккупантов пятиться на юге – в Херсонской и Запорожской областях. Подробнее о том, что происходит на фронтах российско-украинской войной и каковы перспектива дальнейшего развития событий изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Преодолеть сложившуюся ситуацию можно лишь двумя путями

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков отмечает, что интенсивность боев по всей линии соприкосновения практически не изменилась. Противник – вооруженные силы РФ – пытается перехватить инициативу. Войдя после окончания летней военной кампании (когда больше атаковали мы), в зимнюю – уже своими атаками.

Купянском и Бахмутском направлениях. А бои типа мобильной обороны ведутся на Херсонском и Ореховском направлениях", – поясняет эксперт. "Сейчас наиболее тяжелые для нас бои ведутся на Авдеевском

Фронт находится в позиционном тупике, констатирует он. И напоминает, что на это указывал главком ВСУ Залужный, об этом говорят многие эксперты – которые реально эксперты.

"Чтобы преодолеть эту ситуацию, согласно военной науке, военному искусству, есть лишь два пути. Первый – превосходство одной из армий над другой в два-три раза. По всем видам ресурсов. Второй – вести равнозначные боевые действия на нескольких направлениях, которые не связаны позиционно друг с другом. В таком случае противник не сможет своевременно перебрасывать резервы с не главных направлений. Это ведет к истощению ресурсов (ГСМ, боевая техника и так далее). Причем удары наносятся с остановами. Ударил – остановился, ударил – остановился. То тут, то там. Что позволяет и перехватить инициативу, и измотать противника. И физически, и морально. Именно так сейчас действуют россияне", – подчеркивает Олег Стариков.

Если говорить о воздушной войне, продолжает эксперт, то она сейчас ведется не самолетами, а, прежде всего, беспилотниками. Сухопутные войска максимально задействуют разведывательные и ударные дроны. Насыщенность ими поля боя такая, что теми же разведывательными БПЛА фиксируются даже передвижения отдельных солдат. Не говоря уж о группах. Засекли – и практически тут же наносится поражение ударным дроном.

"Поэтому стало фактически невозможно скопить где-то большое количество военной техники, – поясняет Олег Стариков. – Ведь она почти сразу оказывается под прицелом. Потому тактика сейчас – действия малыми пехотными группами, два-четыре штурмовых подразделения. Пехота использует дроны как глаза (беспилотники-разведчики) и "длинную руку" (ударные дроны). Имеются даже прецеденты, когда между ударными дронами тактического театра боевых действий (малого радиуса действия) ведутся воздушные бои".

Нас ожидают сложные месяцы

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников поделился таким комментарием:

"На дипломатических фронтах нас явно пытаются подтолкнуть к переговорам к РФ (читай — капитуляции). Естественно, Украина на это не пойдет. Но как направление взглядов отдельных западных политиков – это имеет место. Такая возня идет фактически с начала российского вторжения. Не следует на это обращать внимание. Нам – свое делать".

На военных фронтах, продолжает эксперт, очень горячо в районе Авдеевки, Купянска, Угледара, Марьинки, фланги Бахмута. Оккупанты практически везде там активно наступают. Где-то надеясь вернуть ранее утраченные позиции, где-то намереваясь захватить что-то новое.

Не удержать те или иные территории, а именно максимально истощить наступательную группировку врага". "Локальные тактические успехи у противника кое-где есть. Но – не более. Будем надеяться, развить успех у них не получится. Но нас ожидают сложные месяцы, – предупреждает Богдан Мирошников. – Наша главная задача сейчас – истощить наступающие подразделения оккупантов и их резервы. Чтоб можно было самим наступать на других участках фронта. В том числе на юге

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