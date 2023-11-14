Зеленский рассказал, зачем Путин гонит россиян на убой

Владимир Путин планирует в начале декабря объявить о старте своей избирательной кампании, поэтому стремится к тому моменту показать хоть какой-то результат на поле боя, заявил в своем вечернем телеобращении президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Комментарии".

Зеленский

"Очень интенсивные русские штурмы, особенно в Донецкой области. Мы должны понимать, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат – когда планирует объявить о своих выборах", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, сейчас Россия теряет под Авдеевкой и солдат, и технику "быстрее и масштабнее, чем под Бахмутом".

По словам российских обозревателей, результаты выборов президента России очевидны — будет переизбран Путин. Но основные свои усилия кремлевские политтехнологи будут направлять, чтобы за нынешнего главу российского государства отдали свои голоса более 70% российских избирателей. Таким образом хозяин Кремля получит вотум доверия от большей половины населения РФ, что укрепит его легитимность на принятие любых решений, прежде всего, связанных с войной.

Тем временем, более 400 официальных лиц написали письмо Байдену: что требуют. В письме Байдену речь идет о событиях на Ближнем Востоке.

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