Ермак заявил о новых военных успехах ВСУ

Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Соответствующее заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщают "Комментарии". Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ продолжается, поскольку Украина стремится восстановить свою территориальную целостность.

Ермак сообщил о захвате плацдарма

"Несмотря на все, Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризуют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", – заявил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что Украина знает, как добиться победы, а у президента Владимира Зеленского есть четкий план. По его словам, среди приоритетов Зеленский определяет развитие украинского ОПК и развертывание собственного производства вооружений.

По его словам, 2024 год будет "решающим" в войне.

Напомним, ранее российские паблики писали о перегруппировке сил армии РФ на левобережье – это восприняли как информационную операцию. Крынки успели назвать в медиа новой точкой фронта. Ранее американский Институт изучения войны тоже писал о напряженной ситуации в Крынках и продвижении ВСУ. А источники BBC в российской армии подтвердили, что ВСУ не только перешли на оккупированную Россией территорию и заняли плацдарм на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, но и начали переправлять туда военную технику. Как говорят источники ВВС в ВСУ, с этой точки ВСУ хочет начать более масштабное наступление — разделить российские войска и перерезать их линию поставок.

Между тем, военные действия обостряются: на Ближнем Востоке может начаться еще одна война.

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