logo

BTC/USD

35756.24

ETH/USD

1987.57

LTC/USD

71.85

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия теряет позиции на Херсонщине и в Запорожской области: где удалось продвинуться ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия теряет позиции на Херсонщине и в Запорожской области: где удалось продвинуться ВСУ

Украинские войска продвинулись на левом берегу Херсонской области и в районе Вербового

сегодня, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

14 ноября украинские войска продвинулись на левом берегу Херсонской области и на северо-запад от Вербового в Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россия теряет позиции на Херсонщине и в Запорожской области: где удалось продвинуться ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обратили внимание, что 14 ноября украинские войска продолжили боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области и подтвердили наступление. 


На геолокационных кадрах, опубликованных 13 ноября, видно, что украинские войска продвинулись до Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).

На западе Запорожской области украинские войска 14 ноября также провели наступательные действия и подтвердили наступление. 

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что украинские войска продвигались на северо-запад от Вербового (10 км к востоку от Роботино).

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Несколько российских источников утверждали, что российские силы отбили украинские атаки вблизи Роботино, Новофедоровки (15 км к северо-востоку от Роботино) и к северу и северо-западу от Вербового.

Читайте также на портале "Комментарии" — в то время, как представители Белого дома продолжают делать тревожные заявления о снижении поддержки Украины из-за того, что Конгресс не рассматривает соответствующий запрос, генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует: Украина нуждается в еще большей помощи со стороны союзников. Между тем, россияне усилили атакующие действия, особенно в районе Авдеевки. А руководитель Офиса президента Андрей Ермак, находящийся сейчас в США, заявляет, что 2024-й станет переломным и решающим моментом в войне России против Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит вокруг российско-украинской войны – и как ситуация может развиваться дальше.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!