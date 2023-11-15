Россия теряет позиции на Херсонщине и в Запорожской области: где удалось продвинуться ВСУ

14 ноября украинские войска продвинулись на левом берегу Херсонской области и на северо-запад от Вербового в Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обратили внимание, что 14 ноября украинские войска продолжили боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области и подтвердили наступление.

На геолокационных кадрах, опубликованных 13 ноября, видно, что украинские войска продвинулись до Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).

На западе Запорожской области украинские войска 14 ноября также провели наступательные действия и подтвердили наступление.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что украинские войска продвигались на северо-запад от Вербового (10 км к востоку от Роботино).

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Несколько российских источников утверждали, что российские силы отбили украинские атаки вблизи Роботино, Новофедоровки (15 км к северо-востоку от Роботино) и к северу и северо-западу от Вербового.

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