Военный рассказал о боях в Авдеевке: нас это совсем не радует

Военнослужащий ВСУ и бывший народный депутат Егор Фирсов рассказал последние новости из Авдеевки, которую российские войска активно штурмуют около месяца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".



Украинский военный Егор Фирсов. Фото из открытых источников

По словам Егора Фирсова, сейчас на Авдеевском направлении затишье и артиллерийские обстрелы не так массивны, как обычно. Однако военный объясняет, что подобная ситуация означает опасность в ближайшем будущем.

"Но нас это совсем не радует, потому что все понимают, что идет перегруппировка врага. Тишина обычно означает, что враг перегруппируется и готовится к новым наступательным действиям", — рассказал военный.

Егор Фирсов управляет дронами и обследует территорию вблизи Авдеевки. По его словам, с помощью беспилотников он фиксирует постоянное движение по трассам оккупированных городов перед Авдеевкой.

"Ты поднимаешь дроны и видишь танки, БМП, "Солнцепеки" и так далее", — говорит Егор Фирсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военнослужащий объяснил тактику отступления российской армии, при которой солдаты РФ покидают свои позиции, на которые впоследствии заходят украинские силы. По словам Ивана Тимочко, таким образом россияне заманивают украинских военных, по которым потом ведут мощный артиллерийский огонь.

Также "Комментарии" писали о военном, утверждающем, что Украина может победить Россию в войне уже в 2024 году, однако для этого есть одно условие. По его словам, нужно больше оружия от западных партнеров, кроме того, военный подчеркнул, что победа в войне не будет означать завершения военного конфликта с Россией.