Разведка Британии: в Кремле обеспокоены будущей поставкой F-16 Украине и уже готовится к этому

Страна-агрессор ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400, поскольку в Кремле нарастает беспокойство будущими поставками западной авиации Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Истребитель F-16

Британская разведка отмечает, что Россия, вероятно, впервые начала использовать самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением А-50 для определения целей над Украиной для своего ЗРК дальнего действия SA-21 (C-400). Это дополняет главную задачу А-50 по координации действий истребительной авиации.

Сообщается, что А-50 может использовать свой радар для обнаружения вражеских самолетов на больших расстояниях благодаря высоте полета.

В Британии полагают, что Россия ускорила интеграцию А-50 и С-400 частично потому, что ее беспокоит перспектива развертывания Украиной боевых самолетов, которые будет поставлять Запад.

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