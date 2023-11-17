Движение ВСУ на Херсонщине набирает обороты: подробности ISW

Бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 16 ноября, продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левом берегу Херсонской области. Вероятно, они снова продвинулись в районе Крынок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, на видеозаписи с геолокацией видно, как оккупационные войска наносят удары по позициям Сил обороны в северо-восточной части Крынок. Это указывает на то, что украинские военные, вероятно, продвинулись в этом районе.

Известный российский милблогер заявил, что бои продолжаются вблизи Поймы, Пищановки и Крынок. По его словам, ВСУ предприняли неудачную попытку высадки в районах Антоновского автомобильного моста и малого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.

В аналитическом отчете отмечается, что украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 16 ноября и подтвердили территориальные достижения вблизи Роботино 15 ноября.

Российский "военкор" опубликовал видеозапись от 15 ноября с геолокацией, на которой видно, как российские войска наносят удары по украинским позициям к западу от Роботино, что свидетельствует о незначительном продвижении украинских войск.

Кроме того, российские источники утверждают, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться в районе Копани (5 км к северо-западу от Роботино), Ровно (9 км к западу от Роботино), Новопрокоповки (к югу от Роботино), Вербового (8 км к востоку от Роботино), а также в направлении Новофедоровки (14 км к северо-востоку от Роботино).

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