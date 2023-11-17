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Зеленский подтвердил, что Россия готовит план дезинформации для раскола украинского общества

Глава государства считает, что Кремль не отказался от планов посеять "хаос" внутри Украины

сегодня, 11:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и, в конце концов, устранить президента. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Bloomberg".

Зеленский подтвердил, что Россия готовит план дезинформации для раскола украинского общества

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников


"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", — заявил Владимир Зеленский, описывая план дезинформации, известный как "Майдан-3".

По его информации, "Майдан для России – это переворот, поэтому операция понятна".

Отметим, ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что 1 ноября российские спецслужбы якобы приступили к масштабной информационной атаке "Майдан-3", целью которой является дестабилизация Украины. В западных медиа появился просто шквал публикаций о тупике в войне – с советами ВСУ уходить в оборону. Идет явная раскачка темы якобы раскола между военным и политическим руководством. Можно ли считать происходящее – звеньями одной цепи? Как следует вести себя Украине, какие выводы нужно сделать, каких ошибок – не допустить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — возможны ли неожиданности во время выборов в РФ: чего ждет российский диктатор Владимир Путин для старта кампании.                                               

Также издание "Комментарии" сообщало – в чем состоят путинские планы – к каким последствиям приведет затягивание войны.

Ранее "Комментарии" писали — Дмитрий Песков рассказал, кому Владимир Путин может проиграть на президентских выборах в РФ.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/israel-hamas-war-slowing-shell-supply-to-ukraine-zelenskiy-says
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Обсуждения

ufo

сегодня, 12:22

Да кого интересует мнение этого поца? Он своими идиотскими законами , воровством и хамским отношением к партнерам сделал для раскола общества не меньше, чем кацапы.

Ігор

сегодня, 12:03

Самопроголошений Фюрер розуміє всю ненависть до нього поневоленого народу. Але живе у своїй реальності. Вся тоталітарна мерзота вела узурповані країни до катастрофи. Юдеї - це взагалі крайність, вони як вчепляться то вже до останнього.


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