Зеленский подтвердил, что Россия готовит план дезинформации для раскола украинского общества

Страна-агрессор стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и, в конце концов, устранить президента. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Bloomberg".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", — заявил Владимир Зеленский, описывая план дезинформации, известный как "Майдан-3".

По его информации, "Майдан для России – это переворот, поэтому операция понятна".

Отметим, ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что 1 ноября российские спецслужбы якобы приступили к масштабной информационной атаке "Майдан-3", целью которой является дестабилизация Украины. В западных медиа появился просто шквал публикаций о тупике в войне – с советами ВСУ уходить в оборону. Идет явная раскачка темы якобы раскола между военным и политическим руководством. Можно ли считать происходящее – звеньями одной цепи? Как следует вести себя Украине, какие выводы нужно сделать, каких ошибок – не допустить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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