Что скрывается за планом РФ затеять Майдан в Украине: на что направлена ИПСО Кремля

Появилась информация, что 1 ноября российские спецслужбы якобы приступили к масштабной информационной атаке "Майдан-3", целью которой является дестабилизация Украины. В западных медиа появился просто шквал публикаций о тупике в войне – с советами ВСУ уходить в оборону. Идет явная раскачка темы якобы раскола между военным и политическим руководством. Можно ли считать происходящее – звеньями одной цепи? Как следует вести себя Украине, какие выводы нужно сделать, каких ошибок – не допустить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Майдан в Украине. Фото из открытых источников

Что для нас опасно – так это интриги в верхних эшелонах украинской власти

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков акцентирует, что нынешняя война неслучайно называется гибридной. В ней, поясняет эксперт, информационным спецоперациями по деморализации противника придается не меньшее значение, чем непосредственно боевым.

"Информация стала оружием. И каким-то образом посеять смуту, сомнения в стан противника – крупное достижение для каждой из сторон", – подчеркивает Александр Кочетков.

Что касается непосредственно планов россиян затеять некий новый Майдан в Украине – это выглядит нереалистично, уверен он. Прежде всего, потому, отмечает эксперт, что наши Майданы (2004 и 2013-14) – это уникальное украинское достижение.

"Как политтехнолог, я помню не менее десятка попыток организовать Майдан. Причем, по разному поводу, нередко достаточно актуальному. Безусловно, чтобы это протестное движение существовало и развивалось, нужен ресурс, помощь. Но никаких денег и желания заказчиков недостаточно, чтоб организовать не стихийный, истинный Майдан, а – спланированный. Были попытки собрать ряд таких – налоговый, языковой и так далее. Ничего не вышло. Потому что настоящий украинский Майдан вспыхивает неожиданно для всех участников процесса. И становится неудержим, неумолим по результатам. Он вспыхивает из неких внутренних, плохо предсказуемых факторов. Внешний же фактор тут роли не играет. Дурные разговоры российской пропаганды и ее адептов в Украине (практически вычищенных), что Майдан якобы организовали американцы, не имеют под собой никакой почвы. Да, в какой-то момент представители США попытались управлять Майданом. Но ничего у них не вышло. Говорю, как человек, который находился в середине этого процесса", – акцентирует Александр Кочетков.

Что для нас опасно – так это интриги в верхних эшелонах украинской власти, уверен он. Попытки подсидеть кого-то, выставить в нелицеприятном свете, запустить внутриукраинскую информационную операцию с целью опорочить кого-то, кто показался Офису президента нелояльным, чем-то обидел ОП.

"Это ужасно неправильно и ужасно несвоевременно, – подчеркивает эксперт. – И не столько влияет на дух наших вооруженных сил, сколько – на международную поддержу Украины. Занимаясь такими интригами, "вбросами" типа того, что кого-то из генералов, руководителей ВСУ, собираются уволить, сместить, такие чиновники и политики ослабляют нашу страну. Снижают военную и финансовую поддержку со стороны союзников. Если считаете, что кого-то следует уволить – делайте это открыто, с четкой формулировкой – за что. А не пытаясь путем непонятных "вбросов" сколотить какой-то условный капитал. Сейчас не та ситуация. И за такие действия во время войны следует наказывать не менее жестко, чем тех, кто наводит вражеские ракеты на те или иные объекты в Украине".

Украина не должна поддаваться на провокации

Политолог Дмитрий Воронков не сомневается, что мы видим очередную ИПСО от Кремля.

"Тактика дестабилизации – это привычная практика России. Причем, не только касательно Украины. Создавая конфликты или используя внутренние дестабилизационные факторы в той или иной стране, РФ может осуществлять аннексии (как с Крымом, Беларусью), либо просто раскачивать ситуацию с выгодой для себя", – поясняет эксперт.

Для Кремля, отмечает он, это удобный вариант достижения своих целей. И ради того, чтобы закончить войну в свою пользу, идет такая "раскачка" Украины и ее союзников. Пытаясь расколоть общество на этнической, политической, социально-экономической тематике.

"Понятно, что Украина не должна поддаваться на провокации. Нашему обществу, властям, следует быть единым. А все разногласия (которые есть в любом обществе) решать максимально корректно, не вынося ссор из избы. Что-то, возможно, оставив на поствоенный период. Во время войны следует воздержаться от любых расколов. Чаще вспоминая, что мы один народ, одна страна. Власть должна лучше коммуницировать тут, – считает Дмитрий Воронков.

Он не исключает, что сейчас РФ пытается спровоцировать раскол не столько между властью и обществом, сколько между властью и военными.

и прочие вбросы, – говорит политолог. – Из той же цепи, вероятно, скандальные заявления Фарион о русскоязычных защитниках Украины Уверен, ничего у россиян не получится. Наше общество, наши военные и политики прекрасно осознают риски. И не станут поддаваться на провокации". "Отсюда фейки о Залужном

РФ пытается раскачать ситуацию в Украине изнутри

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Всё то, что мы наблюдаем сейчас в информационном пространстве, является демонстрацией механизма работы российской пропаганды. Понятно, что идет гибридная война. И сражения происходят не только на поле боя, но и в экономической, политической, внешнеполитической, информационной плоскости".

РФ пытается раскачать ситуацию в Украине изнутри, уверена эксперт. Чтоб мы разуверились, потеряли сплоченность и патриотизм.

"Но это – бесперспективно. Украинцы демонстрируют стойкость и на фронте, и в позиции касательно своего видения справедливого мира, и под шквалом российской пропаганды. На этом фоне рост российских ИПСО лишь подтверждает, что дела у страны-агрессора идут плохо", – заключает Катерина Коваль.

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