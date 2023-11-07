О чем говорит языковой скандал с Фарион: в чем угроза

Украинская языковед и экс-нардеп Ирина Фарион, известная своими резкими высказываниями, попала в очередной скандал. Во время разговора с журналисткой Яниной Соколовой (5 канал) она заявила, что не считает украинцами солдат, защищающих нашу страну, но не говорящих на украинском. Особенно прошлась по русскоязычным воинам. На высказывания Фарион довольно жестко отреагировал омбусдмен Дмитрий Лубинец, обратившись по этому поводу в СБУ, Нацполицию и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. О чем говорит этот скандал? Какие могут быть последствия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ирина Фарион. Фото: из открытых источников

Подобными заявлениями происходит разжигание межнациональной розни

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поделился таким мнением:

"Сложно комментировать заявления неадекватного человека, по сути, являющегося вредителем для украинского народа. Такие как Фарион принесли куда больше вреда украинскому языку, украинскому государству, чем наши враги. Подобными заявлениями происходит разжигание межнациональной розни, делается попытка посеять в обществе противоречия. В итоге даже те, кто изначально был сторонником мягкой украинизации, становятся противниками данного процесса. Таких вредителей (и тут я поддерживаю Дмитрия Лубенца) следует изолировать от общества. Возможно, даже сопроводить в психиатрические лечебницы. Человек в здравом уме говорить того, что говорит Фарион – не будет".

Уместно вспомнить и активное комсомольское прошлое Фарион, считает эксперт. По его мнению, очевидно, что она столь же фанатично ходила на партийные сборы и кричала: "Ленин – вечно живой!", как сейчас до истерики проповедует тотальную украинизацию, отрицая право считаться гражданами Украины тех, кто не знает языка наше державы.

"Такие неадекватные люди точно не могут быть мерилом украинского общества. Более того – они дискредитируют нас на международной арене, – уверен Сергей Войченко. – Есть вопросы и к журналистам, которые берут интервью у такого рода фриков, что потом разгоняется различными СМИ. По моему мнению, всякого рода "фарионам" место на информационной и исторической свалке".

Форма подачи у Фарион – весьма агрессивная, несдержанная, полная отрицательных эмоций

Учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская отмечает, что Ирина Фарион изначально отличалась радикальными высказываниями. И они часто вызывали отторжение у определенной части украинцев, говорящих на разных языках.

"Форма подачи у Фарион – весьма агрессивная, несдержанная, полная отрицательных эмоций. Это прослеживается практически в каждом ее выступлении, – подчеркивает эксперт. – На сегодня, если мы говорим о психологическом состоянии наших военных и населения в целом (а тем заявлением, которое мы сейчас обсуждаем, Фарион затрагивает и военнослужащих, и их родных и близких, находящихся в тылу), таким высказываниям точно – не место. Они еще больше напрягают психологическое состояние украинцев".

Елена Рыхальская напоминает, что многие русскоязычные граждане Украины ушли на фронт в первые дни вторжения. Им просто некогда было учить украинский.

"Если Фарион высказывает такие радикальные идеи – пусть обеспечит, чтобы в каждом подразделении или части присутствовали учителя украинского языка, – считает эксперт. – Сомневаюсь, что они (в силу понятных обстоятельств) будут готовы к таким экспериментам".

Радикальные высказывания, которые не имеют конструктива, вредят развитию языка и государства

Политтехнолог Петр Охотин акцентирует, что при выполнении боевой задачи язык не имеет значения.

"Любые попытки посеять среди представителей Сил обороны Украины раздор на языковой, политической или религиозной почве является преступлением", – уверен эксперт.

В то же время, признался Петр Охотин, он огорчен реакцией общества, рефлексирующего на провокации. А также политикой медиа, которые погнались за кликбейтом, понимая, кого приглашают.

"Радикальные высказывания, которые не имеют конструктива, вредят развитию языка и государства. А нам нужна сплоченность", – констатирует эксперт.

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